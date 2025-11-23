Rajnath Singh on Sindh: ‘সিন্ধ ভারতে আসতে পারে’, সীমান্ত নিয়ে কোন ইঙ্গিত রাজনাথের কণ্ঠে?

রবিবার প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, সিন্ধ দেশের অংশ নাও হতে পারে, কিন্তু সভ্যতার দিক থেকেও ভারতের অংশ থাকবে। ভারত, পাকিস্তান চাপানোতরের মাঝে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের এই বার্তা ইঙ্গিতবহ বলেই মনে করা হচ্ছে।
জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে সিন্ধি সমাজ সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে সীমান্ত প্রায়শই পরিবর্তিত হয় এবং কে জানে আগামীকাল সিন্ধু আবার ভারতে ফিরে আসতে পারে কিনা। রাজনাথ ওই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বলেন, ‘... আজ, সিন্ধু ভূমি ভারতের অংশ নাও হতে পারে, তবে সভ্যতার দিক থেকে, সিন্ধু সর্বদা ভারতের অংশ থাকবে। আর যতদূর স্থলের ক্ষেত্রে, সীমান্ত পরিবর্তন হতে পারে। কে জানে, আগামীকাল সিন্ধু আবার ভারতে ফিরে আসতে পারে।’
প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবাণীর কথা উল্লেখ করে রাজনাথ সিং বলেন, ‘তিনি তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে সিন্ধি হিন্দুরা, বিশেষ করে তাঁর প্রজন্মের লোকেরা এখনও সিন্ধুকে ভারত থেকে আলাদা করার বিষয়টি মেনে নেয়নি। শুধু সিন্ধেই নয়, সারা ভারতেই হিন্দুরা সিন্ধু নদীকে পবিত্র বলে মনে করেন। সিন্ধুর অনেক মুসলিম বিশ্বাস করতেন যে, সিন্ধুর জল মক্কার আব-ই-জমজমের চেয়ে কম পবিত্র নয়।’
উল্লেখ্য, এই সিন্ধ বর্তমানে পাকিস্তানে অবস্থিত। সিন্ধ হচ্ছে পাকিস্তানের তৃতীয় সর্ববৃহৎ প্রভিন্স। এর কাছেই রয়েছে পাকিস্তানের পঞ্জাব ও বালোচিস্তান। এই অঞ্চল ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময় পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়। সিন্ধ অঞ্চল, সিন্ধি জনগণের মাতৃভূমি হিসাবে স্বীকৃত, ঐতিহাসিকভাবে ভারতীয় সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতার হৃদয়ও ছিল।
