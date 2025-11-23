Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Vastu Tips: বাড়ির চত্বরে অশ্বত্থ গাছের চারা হয়েছে? শাস্ত্রমতে কোন দিন সরানো উচিত নয়! দেখে নিন বাস্তুটিপস

    বাস্তু টিপস: মাঝে মাঝেই বাড়ির বাগানে ছোট গাছপালা জন্মায়। এমন পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিই, কিন্তু আপনি কি জানেন যে বাড়িতে অশ্বত্থ গাছ জন্মে গেলে কী করতে হবে? এটি ভাঙ্গার জন্য বাস্তুর  নিয়মগুলি কী কী?  

    Published on: Nov 23, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বর্ষাকালে ছোট ছোট গাছপালা জন্মায়। এমন পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিই, কিন্তু আপনি কি জানেন যে বাড়িতে অশ্বত্থ গাছ জন্মে গেলে কী করতে হবে?

    Peepal tree
    Peepal tree

    বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, অশ্বত্থ গাছকে শুভ বলে মনে করা হয়। কথিত আছে যে এতে ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং মহেশ থাকেন, তবে বাড়িতে বেড়ে ওঠা ভাল বলে মনে করা হয় না। বলা হয়ে থাকে যে এটি বাড়িতে বেড়ে উঠলে বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ে।

    এটি ভাঙ্গার জন্য বাস্তুর নিয়মগুলি কী কী?

    স্বল্প মেয়াদে অশ্বত্থ গাছ বাড়ির চৌহদ্দি থেকে অপসারণ করা ভালো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অশ্বত্থ গাছ সরিয়ে ফেললে ভালো হবে। অশ্বত্থ গাছ সরিয়ে ফেলে অন্য কোথাও একই গাছ লাগান, এভাবে করলে আপনার নিজেকে অপরাধবোধ হবে না, কিন্তু যেখানে রোপণ করবেন, সেখানেও খেয়াল রাখুন। এটি কোনও ত্রুটি বলে মনে হয় না।

    ( Delhi blast case Investigation update:দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের জালে আরও এক! কে এই ধৃত তুফায়েল ভাট?)

    ( India Australia Canada Partnership: হাতে হাত রাখল ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া! কোন অংশিদারীর নয়া অধ্যায় শুরু?)

    ( Delhi blast case Investigation update:দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের জালে আরও এক! কে এই ধৃত তুফায়েল ভাট?)

    খেয়াল রাখতে হবে, যখনই আপনি অশ্বত্থ গাছ অপসারণ করতে চান, কেবল চতুর্থী, নবমী এবং চতুর্দশী তারিখে সেগুলি সরিয়ে ফেলুন। এই তারিখগুলি মেনেই গাছ অপসারণ সম্ভব। এই গাছটি অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে সরানো উচিত নয়। তবে বৃহস্পতিবার, শনিবার বা রবিবার অশ্বত্থ গাছ কেটে না ফেলার চেষ্টা করুন। এছাড়াও আপনি যে কোনও দিন অপসারণ করতে পারেন। দ্বিপুষ্কর এবং ত্রিপুষ্কর যোগের মতো শুভ সময়ে অশ্বত্থ গাছ কখনই সরানো উচিত নয়। এটি আপনার উপর একটি অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ এই সময়ে গাছের পূজা করা হয়। যদি সম্ভব হয়, গাছ কাটার জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং আচার অনুসারে পূজা করা উচিত।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Vastu Tips: বাড়ির চত্বরে অশ্বত্থ গাছের চারা হয়েছে? শাস্ত্রমতে কোন দিন সরানো উচিত নয়! দেখে নিন বাস্তুটিপস

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes