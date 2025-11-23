Vastu Tips: বাড়ির চত্বরে অশ্বত্থ গাছের চারা হয়েছে? শাস্ত্রমতে কোন দিন সরানো উচিত নয়! দেখে নিন বাস্তুটিপস

Vastu Tips: বাড়ির চত্বরে অশ্বত্থ গাছের চারা হয়েছে? শাস্ত্রমতে কোন দিন সরানো উচিত নয়! দেখে নিন বাস্তুটিপস
বাস্তু টিপস: মাঝে মাঝেই বাড়ির বাগানে ছোট গাছপালা জন্মায়। এমন পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিই, কিন্তু আপনি কি জানেন যে বাড়িতে অশ্বত্থ গাছ জন্মে গেলে কী করতে হবে? এটি ভাঙ্গার জন্য বাস্তুর নিয়মগুলি কী কী?
বর্ষাকালে ছোট ছোট গাছপালা জন্মায়। এমন পরিস্থিতিতে আমরা সেগুলি উপড়ে ফেলে দিই, কিন্তু আপনি কি জানেন যে বাড়িতে অশ্বত্থ গাছ জন্মে গেলে কী করতে হবে?
বাস্তু শাস্ত্র অনুসারে, অশ্বত্থ গাছকে শুভ বলে মনে করা হয়। কথিত আছে যে এতে ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং মহেশ থাকেন, তবে বাড়িতে বেড়ে ওঠা ভাল বলে মনে করা হয় না। বলা হয়ে থাকে যে এটি বাড়িতে বেড়ে উঠলে বাড়িতে নেতিবাচক শক্তি বাড়ে।
এটি ভাঙ্গার জন্য বাস্তুর নিয়মগুলি কী কী?
স্বল্প মেয়াদে অশ্বত্থ গাছ বাড়ির চৌহদ্দি থেকে অপসারণ করা ভালো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অশ্বত্থ গাছ সরিয়ে ফেললে ভালো হবে। অশ্বত্থ গাছ সরিয়ে ফেলে অন্য কোথাও একই গাছ লাগান, এভাবে করলে আপনার নিজেকে অপরাধবোধ হবে না, কিন্তু যেখানে রোপণ করবেন, সেখানেও খেয়াল রাখুন। এটি কোনও ত্রুটি বলে মনে হয় না।
খেয়াল রাখতে হবে, যখনই আপনি অশ্বত্থ গাছ অপসারণ করতে চান, কেবল চতুর্থী, নবমী এবং চতুর্দশী তারিখে সেগুলি সরিয়ে ফেলুন। এই তারিখগুলি মেনেই গাছ অপসারণ সম্ভব। এই গাছটি অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে সরানো উচিত নয়। তবে বৃহস্পতিবার, শনিবার বা রবিবার অশ্বত্থ গাছ কেটে না ফেলার চেষ্টা করুন। এছাড়াও আপনি যে কোনও দিন অপসারণ করতে পারেন। দ্বিপুষ্কর এবং ত্রিপুষ্কর যোগের মতো শুভ সময়ে অশ্বত্থ গাছ কখনই সরানো উচিত নয়। এটি আপনার উপর একটি অশুভ প্রভাব ফেলতে পারে, কারণ এই সময়ে গাছের পূজা করা হয়। যদি সম্ভব হয়, গাছ কাটার জন্য ক্ষমা চাওয়া এবং আচার অনুসারে পূজা করা উচিত।
