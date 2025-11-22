Delhi blast case Investigation update:দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের জালে আরও এক! কে এই ধৃত তুফায়েল ভাট?

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের রাজ্য তদন্ত সংস্থা (এসআইএ) শনিবার দিল্লির লালকেল্লায় বিস্ফোরণ মামলায় ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় জড়িত ‘হোয়াইট কলার’ সন্ত্রাসী মডিউলের আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম তুফায়েল নিয়াজ ভাট। পুলওয়ামার বাসিন্দা ভাটকে 'হোয়াইট কলার' সন্ত্রাসী মডিউল মামলার চলমান তদন্তের অংশ হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। জানা গিয়েছে পেশায় তুফায়েল ভাট একজন ইলেকট্রিশিয়ান।
স্থানীয় সিআইডির এক কর্মকর্তা হিন্দুস্তান টাইমসকে জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের পরিকল্পনায় তুফায়েলের জড়িত থাকার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। সংস্থাগুলি এখন ‘হোয়াইট কলার’ সন্ত্রাসী মডিউলের মধ্যে তার ভূমিকা খতিয়ে দেখছে।
উল্লেখযোগ্যভাবে, এর আগে, অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে শ্রীনগর পুলিশ নওগামের দেওয়ালে প্রদর্শিত পোস্টার দেখতে শুরু করার পরে পুরো মডিউলটির পর্দা ফাঁস হয় জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশি পদক্ষেপে। যেখানে পুলিশ এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সতর্কতার সঙ্গে পর পর পদক্ষেপ করতে থাকেন।
সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে প্রথম তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেন শ্রীনগরের সিনিয়র পুলিশ অফিসার সুপার ডক্টর জিভি সন্দীপ চক্রবর্তী। এই সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে, প্রাক্তন প্যারামেডিক মৌলভী ইরফান আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, যিনি একজন ইমাম হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তাঁর বিরুদ্ধে পোস্টার সরবরাহ করা এবং ডাক্তারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ রয়েছে।
এরপর আসে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে থাকা সন্ত্রাসী মডিউলের একাধিক ডাক্তারের পর্দাফাঁসের পালা! যেখানে ডাঃ মুজাফফর গানাই এবং ডাঃ শাহীন সাঈদকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক উপাদান উদ্ধার করা হয়েছিল। তদন্তকারীরা মনে করছেন, মডিউলটির পিছনে ছিলেন গানাই, উমর নবী (লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ ঘটে বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ির চালক) এবং পলাতক মুজাফফর রাথার। গ্রেপ্তার হওয়া ৪অভিযুক্তকে ১০ দিনের এনআইএ হেফাজতে রাখা হয়েছে।
জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) গত বৃহস্পতিবার ১০ নভেম্বর লালকেল্লার বিস্ফোরণের চারজন প্রধান ষড়যন্ত্রকারীকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার করেছে, যার ফলে এই মামলায় মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছয়য হয়েছে। পুলওয়ামার ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল গানাই, অনন্তনাগের ডাঃ আদিল আহমেদ রাথার, লখনউয়ের ডাঃ শাহিন সঈদ এবং সোপিয়ানের মুফতি ইরফান আহমেদ ওয়াগেকে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। পাতিয়ালা হাউস কোর্টের বিচারকের জারি করা প্রোডাকশন ওয়ারেন্টে সন্দেহভাজনদের শ্রীনগরে হেফাজতে নেওয়া হয়। কোর্টে তদন্তকারী এজেন্সি ১৫ দিনের জিজ্ঞাসাবাদের অনুরোধ করার পরে তাদের ১০ দিনের এনআইএ হেফাজতে প্রেরণ করেছিলেন। (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। )
