India Australia Canada Partnership: হাতে হাত রাখল ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া! কোন অংশিদারীর নয়া অধ্যায় শুরু?

India Australia Canada Partnership: হাতে হাত রাখল ভারত, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া! কোন অংশিদারীর নয়া অধ্যায় শুরু?
জোহানেসবার্গে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রযুক্তি, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য কানাডার মার্ক কার্নি এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যান্টনি আলবানিজের সাথে ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার জোহানেসবার্গে, দক্ষিণ আফ্রিকা আয়োজিত জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি অ্যালবানিজের সাথে বৈঠক করেন। এই বৈঠকের পরই তিনি ঘোষণা করেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডার সঙ্গে ভারতের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে একটি নতুন ত্রিপক্ষীয় অংশীদারিত্বের কথা।
এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, 'জোহানেসবার্গে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিঃ অ্যান্টনি অ্যালবানিজ এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মিঃ মার্ক কার্নি-র সঙ্গে চমৎকার বৈঠক হয়েছে। আমরা আজ অস্ট্রেলিয়া-কানাডা-ভারত প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন (এসিআইটিআই) অংশীদারিত্ব ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই উদ্যোগ তিনটি মহাদেশ এবং তিনটি মহাসাগরের গণতান্ত্রিক অংশীদারদের মধ্যে উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আরও গভীর করবে, সরবরাহ শৃঙ্খলে বৈচিত্র্যকরণ, পরিচ্ছন্ন শক্তি এবং কৃত্রিম মেধার ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতাকে সমর্থন করবে। তিনি বার্তা দেন,' আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে একসাথে কাজ করার প্রত্যাশায় রয়েছি।'
এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ও জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে বৈঠক করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী। এক ট্যুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘জোহানেসবার্গে প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে দেখা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। এই বছর ভারত-ব্রিটেন অংশীদারিত্বে নতুন শক্তি এনেছে এবং আমরা এটিকে বিভিন্ন ডোমেন জুড়ে এগিয়ে নিয়ে যাব।’ র প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘ মহাসচিব গুতেরেসের সঙ্গে তার 'অত্যন্ত ফলপ্রসূ' আলোচনা হয়েছে।
ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গেও দেখা করেন মোদী বলেন, 'প্রেসিডেন্ট লুলার সঙ্গে দেখা করতে পেরে সবসময়ই আনন্দিত হই। ভারত ও ব্রাজিল দু'দেশের মানুষের সুবিধার্থে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র বৃদ্ধিতে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাবে।' এদিকে, জি-২০ নেতৃবৃন্দের বৈঠকের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের মাপকাঠিগুলি গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানান এবং মাদক-সন্ত্রাসী যোগসূত্র মোকাবেলায় একটি জি-২০ উদ্যোগ এবং একটি গ্লোবাল হেলথ কেয়ার রেসপন্স টিম গঠনের প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন,'তিনি বলেন, 'আসুন আমরা নিকৃষ্ট মাদক-সন্ত্রাসী অর্থনীতিকে দুর্বল করি। তিনি বলেন, 'আমাদের সার্বিক বিকাশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমি কয়েকটি পদক্ষেপের প্রস্তাব দিয়েছি। এর মধ্যে প্রথমটি হ'ল জি-২০ গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল নলেজ রিপোজিটরি তৈরি করা। এক্ষেত্রে ভারতের এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। এটি আমাদের সম্মিলিত প্রজ্ঞাকে আরও সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে।'
