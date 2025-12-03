Edit Profile
    Dainik Rashifal Leo to Scorpio: সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Dec 03, 2025 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা,স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ গোটা দিন কেমন কাটবে, তার হদিশ রইল রাশিফলে। দেখে নিন জ্য়োতিষমত।

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    সিংহ

    আপনি হয়তো দূরপাল্লার ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার ভাইবোনেরা আপনার সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং আপনি ব্যবসায়িকভাবে ভালো লাভ দেখতে পাবেন। যদি আপনার কোন বন্ধু দীর্ঘদিন ধরে আপনার উপর রাগ করে থাকে, তাহলে তারা হয়তো মন খারাপ করে। আপনার সন্তানের পড়াশোনা থেকে বিচ্যুতি আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলবে।

    কন্যা

    আপনি অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নেবেন এবং আপনার কর্ম পরিকল্পনা করবেন। আপনাকে অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আবেগকে আপনাকে হতাশ করতে দেবেন না। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকতে হবে এবং আপনার খাদ্যাভ্যাসের প্রতি গভীর মনোযোগ দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা বৌদ্ধিক এবং মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে।

    তুলা

    আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। আপনি আপনার সঙ্গীর অনুভূতিকে সম্মান করবেন। আপনি একে অপরের সাথে তাদের ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। কোনও কাজ দেরিতে সম্পন্ন হলে আপনি কিছুটা হতাশার সম্মুখীন হতে পারেন।

    বৃশ্চিক

    আজ আপনার ধৈর্য এবং সংযমের সাথে কাজ করা দরকার। আপনার ব্যয়ের জন্য একটি বাজেট তৈরি করুন, এবং আপনার কোনও ইচ্ছা পূরণ হলে আপনি খুশি হবেন। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন হতে পারে। আপনার বিরোধীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়িয়ে চলুন এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালান, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

