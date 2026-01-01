Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন, রইল জ্যোতিষমত

Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন, রইল জ্যোতিষমত
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
ধনু. মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। নতুন বছরের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন গোটা দিনটি কেমন কাটতে চলেছে। রইল আজ বৃহস্পতিবারের রাশিফল।
ধনু
দিনটি শুভ হতে চলেছে। যদি আপনার কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে তা সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম থেকে পিছপা হওয়া উচিত নয়, তাই আজ কোনও বড় ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনার সমস্যা বাড়তে পারে। আপনি যে কোনও পুরানো ঋণও পরিশোধ করবেন, যা বছরের শেষ দিনে আপনাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে এবং আপনাকে যে কোনও নতুন কাজ ভেবেচিন্তে শুরু করতে হবে।
মকর
আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে প্রেম করবেন এবং বেড়াতে যেতে পারেন। আপনাকে সাবধানে ব্যয় করতে হবে, কারণ আপনার কোনও সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোনও চুক্তি ভুল হতে পারে। আপনার আয়ের কথা মাথায় রেখে ব্যয় করা উচিত এবং আপনার ব্যয়ের জন্য একটি বাজেট তৈরি করা উচিত। যদি আপনার কোনও কাজ বাকি থাকে, তবে সাবধানতার সাথে বিবেচনা করে আপনাকে যে কোনও ব্যক্তির সাথে কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।
কুম্ভ
যদি আপনার কোনও কাজে সমস্যা হয়, তাহলে সেগুলি সমাধান করার চেষ্টা করুন এবং আপনার ব্যবসায় কোনও পরিবর্তন করা এড়িয়ে চলুন, নাহলে আপনি অনুতপ্ত হবেন। আপনার আয় বৃদ্ধির উৎসগুলির দিকে গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত, এবং যদি আপনাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে আপনাকে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।
মীন
আপনার জন্য অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো দিন হতে চলেছে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনার ভাইবোনদের সাথে একটু সংযম বজায় রাখা উচিত। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন, কিন্তু অসাবধানতা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। অপরিচিতদের পরামর্শে পা দেবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )