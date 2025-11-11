Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রইল ১১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল।

    Published on: Nov 11, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর,কুম্ভ,মীনের মধ্যে আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে। তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ ১১ নভেম্বর ২০২৫ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ শিক্ষা থেকে প্রেম, স্বাস্থ্য থেকে অর্থের দিক থেকে কার ভাগ্যে সৌভাগ্য রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল
    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে? জানুন রাশিফল

    ধনু

    আপনি দীর্ঘ দিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন। আপনি হয়তো কাউকে মিস করছেন। আপনার বসের পরামর্শ উপেক্ষা করা এড়িয়ে চলা উচিত। অবিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গীর সাথে দেখা করবেন, তবে তাদের অনুভূতিকে সম্মান করতে হবে। আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ থাকবে, মানসিক শান্তি বজায় রাখার সুযোগ থাকবে।

    মকর

    দিনটি আপনার জন্য অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো হবে। আপনার মনোবল উচ্চ থাকবে। আপনি যা কিছু করবেন তাতে অবশ্যই সাফল্য পাবেন, তবে সহকর্মীর কিছু কথা শুনে আপনার খারাপ লাগতে পারে। আপনার আর্থিক বিষয়ে অসাবধানতা এড়িয়ে চলুন এবং যেকোনো কাজের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা এড়িয়ে চলুন। আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টির পরিকল্পনা করবেন।

    কুম্ভ

    সম্পদ বৃদ্ধি আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনার স্ত্রীকে অন্য চাকরি থেকে ফিরিয়ে আনা হতে পারে, যার ফলে তাদের কর্মজীবন সুখী হবে। আপনি আপনার মাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারেন এবং ব্যয় বেশি হবে। আপনি আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন করার পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

    মীন

    প্রেমিক-প্রেমিকারা একে অপরের উপর বিশ্বাস রাখবে এবং আপনি আপনার কাজগুলিতে কঠোর থাকবেন, নিশ্চিত করবেন যে সেগুলি সুষ্ঠুভাবে এবং সময়মতো সম্পন্ন হবে। যদি আপনি কোনও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়ে চিন্তিত থাকেন, তাহলে আপনি সেগুলি সমাধান করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন এবং আপনার পরিবারে ঐক্য বজায় থাকবে। আপনি যদি বাইরে বেড়াতে যান, তাহলে আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র রক্ষা করতে ভুলবেন না।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ১১ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

