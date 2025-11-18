Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ১৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।

    Published on: Nov 18, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু,মকর,কুম্ভ,মীনের মধ্যে আজ কাদের ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। ১৮ নভেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল। জ্যোতিষশাস্ত্রমতে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রেম, অর্থ সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু-মকর-কুম্ভ-মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আপনার বাবার অনুভূতিকে সম্মান করা উচিত। যদি কেউ আপনাকে কাজের বিষয়ে পরামর্শ দেয়, তবে অবশ্যই তা অনুসরণ করুন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এড়িয়ে চলুন, অন্যথায় আপনার পেট সম্পর্কিত সমস্যাগুলি বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার অসুবিধাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। পরিবারে নতুন অতিথির আগমন আনন্দের পরিবেশ বয়ে আনবে এবং যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারাও কিছু সুসংবাদ শুনতে পারেন।

    ( Delhi Blast investigation latest: দিল্লি বিস্ফোরণে আরও এক চক্রান্তকারী ধৃত! ব্লাস্টে কি জুতো বোমা ব্যবহার? এল রিপোর্ট)

    ( Bangladesh Advisor on Hasina: ‘ভারত যদি..’, হাসিনাকে ফিরে পেতে কোন পদক্ষেপে ঢাকা? হুঙ্কার ইউনুসের উপদেষ্টার)

    মকর

    আপনার চারপাশের কোনও ঝগড়ায় জড়িত হওয়া এড়ানো উচিত। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার ভাবমূর্তি উন্নত করবে এবং আপনার জনসমর্থন বৃদ্ধি করবে। আপনার সন্তানের মেজাজী স্বভাব নিয়ে আপনি কিছুটা চিন্তিত থাকবেন এবং অপরিচিতদের থেকে আপনার দূরত্ব বজায় রাখা উচিত, কারণ তারা আপনাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারে।

    ( Bangladesh Advisor on Hasina: ‘ভারত যদি..’, হাসিনাকে ফিরে পেতে কোন পদক্ষেপে ঢাকা? হুঙ্কার ইউনুসের উপদেষ্টার)

    কুম্ভ

    আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে আপনি পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আপনার কিছু পার্শ্ব আয়ও হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আর্থিক পরিস্থিতিকে শক্তিশালী করবে। গাড়ি চালানোর জন্য ধার করা এড়িয়ে চলুন, কারণ অপ্রত্যাশিত বিপর্যয় আপনার ব্যয় বাড়িয়ে দিতে পারে এবং আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি কাজের জন্য হঠাৎ ভ্রমণেও যেতে পারেন।

    মীন

    অপরিচিতদের বিশ্বাস করবেন না। আপনার এবং আপনার স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ আরও বাড়তে পারে, তাই কিছুটা সংযম বজায় রাখুন। যদি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে একাধিক কাজ দেওয়া হয়, তাহলে অসাবধান হবেন না। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে, যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। কোনও বিষয়ে আপনার সহকর্মীর সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ১৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes