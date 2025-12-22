Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 22, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাচবে আজ। সোমবার, এই চার রাশির স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের ভাগ্যে কী রয়েছে দেখা যাক। চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু

    দিনটি লাভজনক হবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্প শুরু করতে সফল হবেন। আপনি মুলতুবি থাকা তহবিল পাবেন। আপনার পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি আপনার পক্ষে হবে। যানবাহন কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ কোনও কাজ শেষ করার পর আপনি স্বস্তি বোধ করবেন। আপনার গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থাকতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের প্রতি আপনার সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আপনার কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করলে সমস্যা এড়ানো যাবে।

    মকর

    বিকেলে আপনার ব্যবসার উপর আপনার দখল আরও দৃঢ় হবে। বকেয়া অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে। পরিবারের মধ্যে শুভ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। পারিবারিক জীবনে চাপ কমবে। খারাপ স্বাস্থ্য আর্থিক চাপ বাড়াতে পারে। পরিবারের মধ্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। ব্যবসায় ঝুঁকি নেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন। বিবাহিত জীবনে উত্তেজনার সম্ভাবনা রয়েছে।

    ( Indian Railways Fare Hike: বাড়ল রেলের দূরপাল্লার সফরের খরচ! নয়া হারে টিকিটের দাম লাগু ডিসেম্বরেই)

    কুম্ভ

    দিনটি চ্যালেঞ্জিং হবে। আদালতের মামলা বা বিবাদে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। আপনার স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক সম্পর্কের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে নেতিবাচকতা বিরাজ করতে পারে। আপনাকে বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। আপনার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হবে। বিলাসবহুল জিনিসপত্রের পিছনে অর্থ ব্যয় হতে পারে।

    মীন

    অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন। এগিয়ে যাওয়ার আগে আপনার পরিবারের সাথে পরামর্শ করলে ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি এড়ানো যাবে। শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরতরা তাদের জ্ঞান এবং প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ পাবেন। দিনটি শুভ হবে। আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তি বা চুক্তি করতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। শুভ পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং ভ্রমণ সম্ভব। নতুন অংশীদারিত্ব লাভজনক হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    News/Astrology/Dainik Rashifal Sagittarius To Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২২ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

