    Ajker Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের দিনটি কেমন কাটবে, দেখে নিন।

    Published on: Dec 24, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? বুধবার ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা?
    ধনু

    আপনি কাজের বিষয়ে কোনও বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ নিতে পারেন। আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বও ভালোভাবে কাজ করবে এবং আপনার স্ত্রী একটি নতুন চাকরি পেতে পারেন। পারিবারিক পার্টি একটি মনোরম পরিবেশ তৈরি করবে এবং পরিবারের সদস্যরা প্রায়শই বেড়াতে আসবেন। বাইরে এবং বাইরে যাওয়ার সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার কোনও বিরোধী দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো উচিত।

    মকর

    আচরণ করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, কারণ কিছু নতুন বিরোধী দেখা দিতে পারে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। আপনার সহকর্মীর কোনও কথার জন্য আপনার খারাপ লাগতে পারে, তবে আপনার কাজে মনোনিবেশ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আপনি অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবেন। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে কোনও শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন, তবে আপনাকে কিছু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

