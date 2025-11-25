Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ২৫ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার ২৫ নভেম্বর ২০২৫ সালে আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার হদিশ দিচ্ছে জ্যোতিষমত। জ্যোতিষমতে দেখে নিন আজ শিক্ষা থেকে প্রেম, অর্থ থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক দিয়ে কেমন কাটবে গোটা দিন। রইল রাশিফল।
ধনু
দিনটি আপনার জন্য লেনদেন সম্পর্কিত বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার দিন হবে। বস্তুগত আরাম-আয়েশ বৃদ্ধি পাবে। আপনার কোনও ঝুঁকি নেওয়া এড়ানো উচিত। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরে থাকুন। আপনি একটি নতুন চাকরি পেতে পারেন। আপনি আপনার বসের সাথে কিছু কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, একটি স্থগিত চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে।
মকর
অনেক দিন পর আপনার কোনও বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সুযোগ আসবে। আপনার একটি লালিত ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। শিক্ষার্থীদের তাদের পড়াশোনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া উচিত, তবেই তারা যেকোনো পরীক্ষায় সফল হবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন। আপনার একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে। বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করা শিক্ষার্থীরা ভালো সাফল্য অর্জন করবে।
লোক দেখানো কাজে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন। আপনার সন্তানের ক্যারিয়ার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনার শ্বশুরবাড়ির কারো কাছ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার একসাথে বসে পারিবারিক বিষয়গুলো সমাধান করা উচিত। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে নতুন বিবাদ দেখা দিতে পারে। আজ আপনি বন্ধুদের সাথে সময় কাটাবেন।
মীন
আপনার বিবাহিত জীবন আনন্দময় হবে এবং আপনার চারপাশের পরিবেশ মনোরম হবে। একের পর এক সুসংবাদ পেয়ে আপনি আনন্দিত হবেন। আপনি কোনও আইনি বিষয়ে জয়ী হতে পারেন। আপনার নতুন কাজের প্রতি আগ্রহ তৈরি হবে। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটাবেন এবং আপনার যে কোনও আর্থিক সমস্যা সমাধান হবে।