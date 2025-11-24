১০ হাজার বছর পর জাগল ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি! উড়ন্ত ছাই ভারতের এই অংশে ফেলতে পারে প্রভাব, বিমান চলাচল নিয়েও উদ্বেগ

ইথিওপিয়ার হাইলি গুব্বি আগ্নেয়গিরিতে ১০ হাজার বছরের মধ্যে প্রথমবার আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের প্রভাব একাধিক বিমান চলাচলে পড়েছে। মিডিয়া রিপোর্টে বিশেষজ্ঞদের উল্লেখ করে, দাবি করা হচ্ছে, সোমবার রাতে এই আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্নুৎপাতের ফলে উদ্গত ছাইয়ের ঘন মেঘ, উত্তর-পশ্চিম ভারতের আকাশ দখল করতে পারে বলে আশঙ্কা। ছাই এই অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে ভারতীয় আকাশসীমা এবং তার আশেপাশের বিমান পরিচালনাও প্রভাবিত হতে শুরু করেছে, আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে আরও বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন করেছেন এক অফিসার।
আগ্নেয়গিরির ছাই, সালফার ডাই অক্সাইড এবং এমনকি পাথরের ছোট ছোট কণা সমন্বিত কুণ্ডলী পৃষ্ঠদেশ থেকে প্রায় ১০-১৫ কিলোমিটার উচ্চতায় রয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া বিভাগ (আইএমডি) বলেছে যে এটি প্রাথমিকভাবে ফ্লাইটকে প্রভাবিত করবে। এই ছাই লোহিত সাগর পেরিয়ে মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার দিকে চলে যাওয়ার পর দুপুরের পর ফ্লাইট বাতিল করতে শুরু করেছে এয়ারলাইন্সগুলো। এই সমস্যার কারণে ইন্ডিগো ছয়টি ফ্লাইট বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। এই বাতিল হওয়া বিমানগুলির মধ্যে একটি বিমান মুম্বই থেকে রওনা হয়।তবে বাতিল হওয়া বাকিগুলি বিমান, ভারতের দক্ষিণ থেকে এসেছিল। উল্লেখ্য, এই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের ফলে সোমবার কন্নুর থেকে আবু ধাবিগামী ইন্ডিগোর ৬ই ১৪৩৩ বিমানটিকে ঘুরিয়ে আমেদাবাদে বিমানবন্দরে অবতরণ করানো হয়।
মুম্বই বিমানবন্দরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পাকিস্তানের আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল করছে। এক অফিশিয়াল জানিয়েছেন, ‘ভারতীয় এয়ারলাইন্সের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকায় ভারতীয় বিমান সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আমরা এর রেকর্ড রাখা শুরু করেছি এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।’
বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আরও একজন বলেন, আজ ফ্লাইট অপারেশনে প্রভাব ন্যূনতম হলেও মঙ্গলবার পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, ‘মন্ত্রকের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ডিজিসিএ বিষয়টি নিয়ে কড়া নজর রাখছে। মঙ্গলবারের মধ্যে দিল্লি ও জয়পুরের ওপর ছাই জমে গেলে ভারতীয় বিমান চলাচলে মারাত্মক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।’
আইএমডি আরও বলেছে, যে আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই অঞ্চলে এর প্রভাব পড়তে শুরু করতে পারে। আইএমডির ডিরোক্টর এম মহাপাত্র এইচটিকে জানিয়েছেন, 'আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গুজরাট এবং দিল্লি-এনসিআরের অন্যান্য অংশে এর প্রভাব পড়তে শুরু করবে। এটি ইতিমধ্যে গুজরাটের কাছাকাছি পৌঁছেছে এবং আমরা আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে দিল্লি-এনসিআর এবং প্রতিবেশী উত্তর ভারতে এর প্রভাব দেখতে পাব। '
তিনি বলেন, ‘এটি উপরের স্তরে রয়েছে তাই আমরা পৃষ্ঠের কাছাকাছি উল্লেখযোগ্য প্রভাব দেখতে পাব না। এটি একটি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন, মেঘলা আকাশ হিসাবে উপস্থিত হবে যার প্রভাব কয়েক ঘন্টার জন্য প্রত্যাশিত, কারণ এটি আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকবে। ’
আইএমডির ডিরেক্টর বলেন, ' শহরগুলির উপর প্রভাব প্রধানত তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধি হবে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এটি বাতাসের গুণমানকে প্রভাবিত করবে কিনা তা স্পষ্ট নয়, তবে এটি উচ্চতর স্তরে থাকায় কোনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা কম।' আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, অগ্নুৎপাতের পর ওই কুণ্ডলী দ্রুত মধ্য এশিয়া এবং ভারতে প্রবেশ করছে। মনে করা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে এটি বিমান চলাচলকে প্রভাবিত করবে।
এক্স-এ ইন্ডিয়ামেটস্কাই-র অশ্বিরী তিওয়ারি বলেছেন, 'এটি ইতিমধ্যে যোধপুরকে প্রভাবিত করতে শুরু করেছে। এনসিআর এবং অন্যান্য অঞ্চলগুলি শীঘ্রই প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'
এটি সম্ভবত এই অঞ্চলে ইতিমধ্যে উচ্চ দূষণের মাত্রাও বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, এনসিআরে বায়ুর গুণমান বেশিরভাগ জায়গায় 'গুরুতর' হওয়ার দ্বারপ্রান্তে ছিল।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )
