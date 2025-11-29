Edit Profile
    Dainik Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? রইল ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৯ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফল দেখে নিন।

    Published on: Nov 29, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কোন রাশির জাতক জাতিকার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ২৮ নভেম্বর ২০২৫ রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে চার রাশির জীবনে কী ঘটতে চলেছে তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    ধনু

    আপনি আপনার অনুভূতি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে। ক্যারিয়ারের চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে, তবে আপনি সেগুলি সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আপনার স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। আপনার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। আপনার কাজের বাধা দূর হবে, পথ পরিষ্কার হবে। আপনার ব্যবসায় মনোযোগ দিলে সরাসরি লাভ হবে। ধর্মীয় তীর্থযাত্রায় যাওয়ার বা কোনও শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

    মকর

    সঙ্গী আপনার জন্য কিছু ভালো খবর নিয়ে আসতে পারে এবং আপনার সময় ভালো কাটবে। এই সপ্তাহে আপনার কাজে বাধা আসতে পারে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সময়টি অনুকূল নয়, তাই সাবধানতা অবলম্বন করুন। কোনও পুরানো বন্ধুর সাহায্য যেকোনো বাধা দূর করবে। শুভ গ্রহের অবস্থান আপনাকে ইতিবাচক ফলাফল এনে দেবে। ভ্রমণ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। আর্থিক বিষয়গুলি তাৎক্ষণিক সুবিধা বয়ে আনবে, যা আপনার মনে আনন্দ আনবে।

    ( S400 Defence System: এস ৪০০ ডিফেন্স সিস্টেম মজবুত করতে কোন পদক্ষেপ করছে ভারত? খরচ কত কোটি?)

    কুম্ভ

    আপনার সঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। সহায়ক হোন, এবং এটি আপনার সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। কর্মক্ষেত্রে সম্মানের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক থাকবে। কারও কৌশল বা মিথ্যা প্রতারণার শিকার হবেন না - আপনার কাজের উপর মনোযোগ দেওয়া ভাল। আর্থিক সমস্যাগুলি সমাধান হতে শুরু করবে। আজ আপনার সামাজিক অবস্থান বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষামূলক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাবে।

    মীন

    ন্যূনতম প্রচেষ্টায় ভালো রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে বাধা দূর হবে, অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে। পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবহার আপনার জন্য উপকারী হতে শুরু করবে। আপনি নতুন লোকেদের সাথে পরিচিত হবেন এবং সংযোগ স্থাপন করবেন, যারা ভবিষ্যতে কার্যকর প্রমাণিত হবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

