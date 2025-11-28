S400 Defence System: এস ৪০০ ডিফেন্স সিস্টেম মজবুত করতে কোন পদক্ষেপ করছে ভারত? খরচ কত কোটি?

‘অপারেশন সিঁদুর’ৎ সময় পাক গোলার মোকাবিলায় ভারতে দাপট দেখিয়েছিল রাশিয়ার তৈরি এস৪০০। আর সেই অস্ত্রই আরও ৫ স্কোয়াড্রন ঘরে আনতে চাইছে ভারত। আর এদিকে খবর, রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা সংস্থো সোবোরোনএক্সপোর্টের থেকে প্রায় ৩০০ মিসাইল, রাশিয়ার এস৪০০ ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য ভারত কিনতে চলেছে বলে খবর। এক্ষেত্রে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক একটি আনুষ্ঠানিক ‘রিকোয়েস্ট প্রোপোজাল’ সংস্থাকে দিতে চলেছে বলে খবর। এই এস৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমকে পুনরায় পরিপূর্ণ করতেই এই পদক্ষেপ। রিপোর্ট বলছে, ১০ হাজার কোটি মূল্যেরও বেশি খরচের এই অধিগ্রহণ পর্ব আপাতত দ্রুততার সঙ্গে এগোচ্ছে।
ভারতের ব্যয় আলোচনা কমিটি (সিএনসি) এবং নিরাপত্তা সম্পর্কিত ক্যাবিনেট কমিটি (সিসিএস) থেকে ছাড়পত্রের পরে এই অর্থবছরের মধ্যে ক্রয় চলবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল ইতিমধ্যেই এই ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে এবং প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শত্রুর রকেট, ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমান থেকে ভারতীয় আকাশকে রক্ষা করার জন্য রাশিয়া থেকে আরও পাঁচটি এস -৪০০ স্কোয়াড্রন কেনার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে বলে খবর।সশস্ত্র এবং কামিকাজে ড্রোনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য রাশিয়ান পান্তসির ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার দিকেও নজর রাখছে ভারতের সশস্ত্র বাহিনী। সীমান্তের ওপার থেকে নিক্ষেপ করা স্বল্প এবং মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রকে এস -৪০০ এবং প্যান্টসির একটি দ্বৈত স্তর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিকে, পঞ্চম জেনারেশন সুখোই-৫৭-রও একটি অফার ভারতের কাছে রেখেছে রাশিয়া। এর প্রযুক্তি ঘিরেও একটি বাণিজ্যিক প্রস্তাব দিল্লির কাছে রেখেছে মস্কো। তবে তা নিয়ে সেভাবে এখনও অবস্থান জানায়নি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে, এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এফ- ৩৫ যুদ্ধবিমান ভারতের কাছে বিক্রির জন্য বেশ আগ্রহী। এই পরিস্থিতিতে যতক্ষণ না ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশীয় 'অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট' ভারতীয় সেনায় সংযুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ মাঝের সময়কালে কোনও পঞ্চম জেনারেশন যুদ্ধবিমানের দিকে ভারতের নজর রয়েছে বলে খবর উঠে এসেছে মিডিয়া রিপোর্ট। সেই জায়গা থেকে রাশিয়া ও আমেরিকার দুই যুদ্ধবিমানের প্রসঙ্গ উঠছে। এদিকে, খবর, ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে মার্কিন মুলুকে তৈরি ৩১ তৈরি প্রিডেটর হাই অল্টিটিউড লং এন্ডুরেন্স সশস্ত্র ড্রোন ভারতীয় সেনাকে সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এদিকে, মনে করা হচ্ছে, ডিসেম্বরে ভারতে পুতিনের সফরকালে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে রাশিয়ার পুতিনের কোনও একটি তাবড় প্রতিরক্ষাচুক্তি স্বাক্ষর হতে চলেছে।
News/News/S400 Defence System: এস ৪০০ ডিফেন্স সিস্টেম মজবুত করতে কোন পদক্ষেপ করছে ভারত? খরচ কত কোটি?