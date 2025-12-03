Edit Profile
    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা? ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। 

    Published on: Dec 03, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু, মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ কে লাকি, কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে জ্যোতিষমত। আজ ৩ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। রইল আজ রাশিচক্রের শেষ ৪ রাশির রাশিফল।

    ধনু, মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন।
    ধনু

    দিনটি আপনার জন্য ভালো হতে চলেছে। আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার সম্পর্ক ভালো থাকবে এবং উভয়েই ভবিষ্যতের বিষয়ে আলোচনা করবেন। আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। আপনার সহকর্মী আপনাকে ঝামেলা করার চেষ্টা করতে পারেন। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে।

    মকর

    দিনটি আপনার জন্য সাবধানে চিন্তা করার এবং আপনার কাজগুলি করার জন্য উপযুক্ত হবে। অন্যদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এড়িয়ে চলুন। আপনার উচ্চ শক্তির স্তর আপনাকে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করতে আগ্রহী করে তুলবে। আপনার জীবনযাত্রার মানও ভাল থাকবে এবং আপনার তর্ক-বিতর্কে জড়ানো এড়ানো উচিত। নতুন জমি বা যানবাহন কেনা লাভজনক হবে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আর্থিক বিষয়ে আপনাকে চুপ থাকতে হবে।

    কুম্ভ

    আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাবে। আপনি তাদের সাথে পিকনিকের পরিকল্পনা করতে পারেন। ব্যবসায় অপরিচিতদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি আপনার সমস্যাগুলিকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। অনেক দিন পরে কোনও পুরানো বন্ধু আপনার সাথে দেখা করতে পারে। অতীতের কোনও ভুলের কারণে আপনি বিরক্ত হবেন।

    মীন

    পরিবারের সদস্যদের সাথে আপনার সম্পর্কের যেকোনো তিক্ততা দূর হবে। আপনি কিছু নতুন মানুষের সাথে দেখা করবেন। আপনি আপনার সঞ্চয় পরিকল্পনার দিকে মনোযোগ দেবেন। দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা সরকারি কাজ সম্পন্ন হতে পারে। আপনার বাবার কিছু কথা শুনে আপনি বিরক্ত হবেন।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

