    Ajker Rashifal Sagittarius to Pisces: ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা? ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন। ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ রাশিফল রইল।

    Published on: Dec 30, 2025 6:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্য়ে আজ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ মঙ্গলবারের রাশিফল রইল। এই চার রাশির রাশিফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষার দিক দিয়ে। রইল জ্যোতিষমত।

    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?
    ধনু,মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা?

    ধনু

    আপনার বুদ্ধিমত্তা এবং বিচক্ষণতার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনি মানুষকে অবাক করে দেবেন। কিছু অতিরিক্ত শক্তি আপনাকে সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে। আপনি অন্যান্য বিষয়েও বিভ্রান্ত হতে পারেন। আপনার সন্তানদের সাহচর্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারের সদস্যের বিবাহে যেকোনো বাধা সম্পর্কে আপনি কোনও বন্ধুর সাথে কথা বলতে পারেন।

    মকর

    আপনি দূরে বসবাসকারী কোনও পরিবারের সদস্যের কাছ থেকে কোনও সুসংবাদ শুনতে পারেন। যদি আপনার কোনও অমীমাংসিত কাজ থাকে, তবে তা সম্পন্ন করার জন্য আপনি সময় নেবেন। তবে, আপনার অর্থের ব্যাপারে অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, অন্যথায় তারা আপনার অসুবিধা বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার পিতামাতার আশীর্বাদে, যে কোনও অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। আপনার অগ্রগতির পথে বাধাগুলিও দূর হবে।

    কুম্ভ

    আপনার ব্যবসায়িক সমস্যাগুলি আপনাকে বিরক্ত করবে। কাজের চাপ বেশি থাকবে এবং আপনি আপনার জুনিয়রদের কাছ থেকে সাহায্য চাইতে পারেন। পড়াশোনায় অসুবিধার সম্মুখীন ছাত্রদের তাদের শিক্ষকদের সাথে কথা বলা উচিত। আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে, যা আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

    মীন

    দিনটি আপনার জন্য একটি মিশ্র দিন হবে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি ভালো অবস্থান অর্জন করবেন, তবে আপনার ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, যা আপনার জন্য কিছুটা সমস্যা তৈরি করতে পারে। আপনার পরিবারের বয়স্কদের স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার গভীর মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং নতুন কিছু করার চেষ্টা করার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। আপনার আশেপাশের প্রতিপক্ষদের চিনতে হবে, অন্যথায় তারা আপনার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

