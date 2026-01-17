সরস্বতী পুজোর ঠিক আগেই হবে গণেশের পুজো, জানুন সঠিক তিথি ও শুভক্ষণ
পুরান মতে মনে করা হয় যে কোনও পুজো করার আগে গণেশকে পুজো করা হয়। ভগবান শিব মাতা পার্বতীকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন, তার ফলেই সমস্ত দেবতার আগে পুজো করা হয় গণেশকে। মনে করা হয় গণেশের পূজো করলে যে কোন পুজো সার্থক হয়, কিন্তু যদি গণেশের পূজো না করা হয় তাহলে কোনও পুজোয় সম্পন্ন হয় না।
ভারতবর্ষে পুজোর রীতি শুরু হয় গণেশ পূজোর হাত ধরে আর শেষ হয় সরস্বতী পুজোর হাত ধরে। তাই সরস্বতী পূজোর পাশাপাশি গণেশ পূজোর দিনক্ষণও আপনাকে এক নজরে দেখে নিতে হবে। সরস্বতী পুজোর ঠিক আগের দিনই হবে গনেশ দাদার পুজো। ২০২৬ সালের গণেশ চতুর্থী কবে সংঘটিত হবে চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী, গণেশ চতুর্থী আরম্ভ হবে ৭ মাঘ, বুধবার। ইংরেজিতে ২১ জানুয়ারি অর্থাৎ বুধবার। রাত ২:৪৯ মিনিট থেকে শুরু হবে চতুর্থী, চলবে ৮ মাঘ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি রাত ২:২৯ মিনিট পর্যন্ত।
গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুযায়ী, চতুর্থ আরম্ভ হবে বাংলার ৭ মাঘ অর্থাৎ বুধবার, ইংরেজি মাসের ২১ জানুয়ারি অর্থাৎ বুধবার। সময় রাত ২:২১ মিনিট ১৪ সেকেন্ড। চতুর্থী শেষ হবে বাংলার ৮ মাঘ বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২২ জানুয়ারি রাত ১:৩৭ মিনিট ৩৯ সেকেন্ডে।
