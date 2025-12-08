Edit Profile
    December 2025 Car Buying Auspicious date: ডিসেম্বর ২০২৫-এ গাড়ি কেনার শুভ তারিখ কোনগুলি? জ্যোতিষমতে লিস্ট রইল

    ডিসেম্বর ২০২৫ গাড়ি কেনার শুভ ও অশুভ মুহূর্ত কী কী? জ্যোতিষমতে বলা হয়,  দিন অনুযায়ী নক্ষত্র, তারিখ এবং সময়ের উপর ভিত্তি করে পুরো গাড়ি কেনার শুভ সময় নির্ণয় করা হয়।

    Published on: Dec 08, 2025 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ডিসেম্বর ২০২৫ গাড়ি ক্রয় শুভ অশুভ মুহূর্ত জানতে জ্যোতিষমতের গণনা কয়েকটি তারিখ তুলে ধরছে। চলতি মাসে যদি চার চাতাক গাড়ি বা বাইক কেনার প্ল্যান থাকে, তাহলে কোন শুভ সময়ে তা কিনলে তা শুভ হবে, তা দেখে নিন।

    ডিসেম্বর ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি কেনার শুভ মুহূর্ত কী
    ডিসেম্বর ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে গাড়ি কেনার শুভ মুহূর্ত কী

    হিন্দু ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে, নক্ষত্রমণ্ডল অনুসারে, বিভিন্ন দিনে তারিখ এবং সময় অনুসারে, কোন দিনে গাড়ি কেনাকে সাফল্য এবং সমৃদ্ধি দেয় বলে মনে করা হয় এবং কোন দিনে এটি এড়ানো উচিত তা বলা হয়েছে।

    মাসের প্রথম সপ্তাহেই অনেক বড় শুভ অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ ছিল।ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহও অনেক শুভ সংযোগ নিয়ে আসে। ৮ ডিসেম্বর, পুষ্য নক্ষত্রের সাথে, বিকেল ০৪:০৩ টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গাড়ি কেনার মুহুর্ত রয়েছে। ১৪ এবং ১৫ ডিসেম্বর, সারা দিন হস্ত, চিত্র এবং স্বাতী নক্ষত্রের সাথে একটি শুভ যোগ হবে। পঞ্চাং বিশ্বাস করে যে এই নক্ষত্রের সময় কেনাকাটা সম্পদ এবং স্থায়িত্বের ফল বহন করে।

    ( পুতিনকে মুর্শিদাবাদের কোন জিনিসটি উপহার দিলেন মোদী? হাতে তুলে দিলেন ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’র অনুলিপি ,গিফ্টের তালিকা একনজরে)

    আসন্ন ৯ থেকে ১৩ ডিসেম্বর এবং ১৬ ডিসেম্বরকে অশুভ বলে মনে করা হয় এবং এই দিনগুলিতে কোনও নতুন গাড়ি নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

    ১৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত কেনার সবচেয়ে শুভ সময় হল ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শুভ অনুষ্ঠান। ১৭ ডিসেম্বর, অনুরাধা নক্ষত্রের সাথে, বিকেল ০৫:১১ টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত গাড়ি বা বাইক বুক করা উপকারী হবে। মাসের সবচেয়ে শুভ দিনগুলি ২৪, ২৫ এবং ২৬ ডিসেম্বর বলা হয়, যখন ধনিষ্ঠা এবং শতভীষা নক্ষত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুকূল থাকে।

    এই তিন দিনকে গাড়ি কেনার জন্য সেরা সময় বলে মনে করা হয়, তাই যাঁরা শোরুমে যাওয়া বা ডেলিভারি নেওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য এটিই সেরা সময়। মাসের শেষ সপ্তাহে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। ২৭, ২৯, ৩০ এবং ৩১ ডিসেম্বর, হয় নক্ষত্রগুলি উপযুক্ত নয়, বা তারিখগুলি অশুভ বলে বিবেচিত হয়। মনে রাখতে হবে, শুভ সময় কেবল মধ্যরাতের পরে শুরু হয়, তাই প্রকৃত কেনাকাটার সময় অত্যন্ত সীমিত।

    সামগ্রিকভাবে, যারা শুভ সময়ের সুযোগ নিয়ে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে যানবাহন কিনবেন ভাবছেন, তাঁরা নক্ষত্র এবং তারিখ দেখে তাঁদের তারিখ নির্ধারণ করতে পারেন। যাঁরা গাড়ি, বাইক, স্কুটার বা বৈদ্যুতিক গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন তাঁদের জন্যও এই ক্যালেন্ডারটি অত্যন্ত দরকারী, কারণ সঠিক সময়ে করা কেনাকাটা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য, সুরক্ষা এবং সুখের লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

