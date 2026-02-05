বাস্তুসম্মত ভাবে সাজান নতুন অফিস, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই খুলবে ভাগ্য

বাড়ি হোক বা কাজের ক্ষেত্র, বাস্তুশাস্ত্র মতে যদি আপনি সবকিছু নিয়ম মেনে করতে পারেন তাহলে কোনো সমস্যাই আপনাকে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। তবে নিয়ম মেনে না চললেই হবে সমস্যা। তাই আপনি যদি নতুন কর্ম ক্ষেত্রে যোগ দিতে যান অথবা নিজের নতুন অফিস খুলতে চান তাহলে বাস্তুশাস্ত্র মতে কিছু নিয়ম অবশ্যই মানতে হবে আপনাকে। এই নিয়ম গুলির মধ্যে একটি বিশেষ নিয়ম হল অফিস ঘরে ছবি লাগানো।
অফিস ঘরের চার দেওয়ালে যদি রকমারি ছবি লাগানো যায় তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই সেটি সুন্দর দেখতে লাগে। কিন্তু শুধু ছবি লাগালেই চলবে না, সেই ছবি হতে হবে বস্তুসম্মত। তাই এক নজরে দেখে নিন কর্ম ক্ষেত্রে দেওয়ালে কোন কোন ছবি রাখতে পারেন আপনি।