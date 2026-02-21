আজ ঢুণ্ডিরাজ চতুর্থী, আজকের দিনে ভুলেও কোন কাজ করতে নেই জানেন তো? এগুলি করলে রুষ্ট হবেন গণপতি
কথিত আছে, বারানসীর বা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বারে গণেশের যে রূপটি বিরাজমান, সেটিই 'ঢুণ্ডিরাজ' রূপ। এই তিথিতে উপবাস রেখে গণপতির আরাধনা করলে জীবনের সমস্ত জটিল বাধা বা বিঘ্ন দূর হয় এবং গৃহে সুখ-শান্তি বজায় থাকে।
আজ ২১ ফেব্রুয়ারি উদযাপিত হচ্ছে অত্যন্ত পবিত্র ঢুণ্ডিরাজ গণেশ চতুর্থী। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে যেকোনো শুভ কাজের শুরুতে গণেশ বন্দনা করা আবশ্যিক। তবে ফাল্গুন মাসের এই চতুর্থী তিথিটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এই দিনেই ভগবান গণেশ 'ঢুণ্ডিরাজ' রূপে পূজিত হন।
২০২৬ সালের ঢুণ্ডিরাজ চতুর্থীর শুভক্ষণ, পূজাবিধি এবং এর মাহাত্ম্য জেনে নিন। বিঘ্নহর্তা গণেশের বিশেষ আশীর্বাদ পাওয়ার দিন আজ। জেনে নিন আজকের শুভ মুহূর্ত, পূজাবিধি ও গুরুত্ব।
২০২৬ ঢুণ্ডিরাজ চতুর্থীর শুভ মুহূর্ত ও তারিখ
২০২৬ সালের পঞ্চাঙ্গ বা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ঢুণ্ডিরাজ চতুর্থী পালিত হবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, শনিবার।
- চতুর্থী তিথি শুরু: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রাত ১০:৩০ মিনিটে।
- চতুর্থী তিথি শেষ: ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রাত ১২:১৫ মিনিটে।
- পূজার শুভ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১:১০ মিনিট থেকে দুপুর ০১:৩০ মিনিট পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে পূজা সম্পন্ন করা অত্যন্ত শুভ বলে মানা হয়।
ঢুণ্ডিরাজ গণেশের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য
'ঢুণ্ড' শব্দের অর্থ হলো অনুসন্ধান করা। ভক্তদের বিশ্বাস, যারা জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পাচ্ছেন না বা বিপথে চালিত হচ্ছেন, ঢুণ্ডিরাজ গণেশ তাঁদের সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। কাশীতে বিশ্বনাথের দর্শনের আগে ঢুণ্ডিরাজ গণেশকে প্রণাম করার প্রথা দীর্ঘদিনের। বিশ্বাস করা হয়, তাঁর অনুমতি ছাড়া কাশীর ফল লাভ করা সম্ভব নয়।
পূজাবিধি: কীভাবে করবেন পূজা?
১. স্নান ও সংকল্প: চতুর্থীর দিন সূর্যোদয়ের আগে স্নান সেরে পরিষ্কার লাল বা হলুদ বস্ত্র পরিধান করুন। এরপর গণেশ মূর্তির সামনে বসে উপবাসের সংকল্প নিন।
২. স্থাপন: একটি কাঠের পিঁড়িতে লাল কাপড় পেতে গণেশ প্রতিমা স্থাপন করুন। গঙ্গাজল দিয়ে মূর্তি বা ছবি পবিত্র করুন।
৩. নৈবেদ্য: গণেশের প্রিয় দুর্বা ঘাস, লাল ফুল এবং সিঁদুর নিবেদন করুন। নৈবেদ্য হিসেবে মোদক বা লাড্ডু অবশ্যই দিন।
৪. মন্ত্র জপ: পূজার সময় 'ওঁ গং গণপতয়ে নমঃ' অথবা 'ওঁ ঢুণ্ডিরাজে নমঃ' মন্ত্রটি ১০৮ বার জপ করুন।
৫. আরতি ও দান: পূজা শেষে গণেশ আরতি করুন এবং ব্রাহ্মণ বা অভাবী মানুষকে সাধ্যমতো ফল বা মিষ্টি দান করুন।
যা করবেন না
চতুর্থীর দিনে ভুল করেও তুলসী পাতা গণেশকে অর্পণ করবেন না, কারণ শাস্ত্রে এটি নিষিদ্ধ। এছাড়াও এই দিনে চাঁদ দেখা বর্জন করা উচিত বলে অনেক এলাকায় লোকবিশ্বাস রয়েছে, কারণ তা মিথ্যে কলঙ্কের ভয় তৈরি করতে পারে।
ভক্তি ও বিশ্বাসের সাথে ঢুণ্ডিরাজ চতুর্থী পালন করলে কেবল জাগতিক সুখ নয়, বরং মানসিক শান্তি ও প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটে। আপনি যদি নতুন কোনো ব্যবসা বা পড়াশোনা শুরু করতে চান, তবে ২০২৬ সালের এই বিশেষ দিনটি আপনার জন্য পরম কল্যাণকর হতে পারে।