শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
Guru Vakri: ডিসেম্বর ২০২৬এ আসছে গুরুর গোচর!মেষ, মিথুন, তুলা, ধনুতে কোন প্রভাব পড়তে পারে?
ডিসেম্বরেই গুরু বক্রী! কী হতে চলেছে মেষ, মিথুন, তুলা, ধনুতে?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে, বৃহস্পতিকে সম্পদ, সম্পদ, বিবাহ, সম্পদ এবং জ্ঞানের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বছরের শেষে বৃহস্পতি তার গতি পরিবর্তন করবে। দ্রিক পঞ্চাং অনুসারে, ১৩ ডিসেম্বর দেবগুরু বৃহস্পতি সিংহ রাশিতে পশ্চাদপদ হবে এবং ১৩ এপ্রিল, ২০২৭ পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ প্রায় ১২২ দিন। বৃহস্পতির পশ্চাদমুখী গতি মানে বিপরীত গতিতে চলা। পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেন যে পশ্চাদপদ চলার সময় বৃহস্পতি কিছু পরিস্থিতিতে অশুভ ফলাফল নিয়ে আসে। এই সময়ে, কিছু রাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসুবিধা ও বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে পারে। কাজেও বাধা ও বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে, কিছু রাশিচক্রের জন্য, বৃহস্পতি পশ্চাদপদ অবস্থায় ভালো আর্থিক ও পেশাগত ফলাফল আনতে পারে। কোন রাশিচক্র রেট্রোগ্রেড বৃহস্পতির দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং কোন দুটি বিষয় মাথায় রাখা উচিত তা জানুন।
মেষ, মিথুন, তুলা এবং ধনু রাশির উপর নেতিবাচক প্রভাবের লক্ষণ: পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় ব্যাখ্যা করেন যে মেষ, মিথুন, তুলা এবং ধনু রাশিতে রেট্রোগ্রেড বৃহস্পতির সময় সময়ে সময়ে নেতিবাচক প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারেন। এই সময়ে, কর্মক্ষেত্রে চাপ বা ওঠানামা, খরচ বৃদ্ধি, আর্থিক লাভে অসুবিধা এবং সিদ্ধান্তে সতর্কতা থাকতে পারে। এই সময়ে, আপনার পেশাগত অবস্থান দুর্বল হতে পারে। আপনি লাভের সুযোগ কমে যেতে পারেন। এই সময়ে কাজের চাপ বাড়তে পারে, যা মানসিক চাপও সৃষ্টি করতে পারে। চাকরি খোঁজার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার সম্মুখীন হতে পারে।
রেট্রোগ্রেড বৃহস্পতির সময় এই দুইটি বিষয় মাথায় রাখুন:
বড় আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন না: পণ্ডিত নরেন্দ্র উপাধ্যায় পরামর্শ দেন যে বৃহস্পতির পশ্চাদপদ চলাকালীন, তাড়াহুড়ো করে বা খতিয়ে না দেখে বড় কোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়। কারও পরামর্শে মানসিক বা বিনিয়োগ আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন: রেট্রোগ্রেড বৃহস্পতির সময় আর্থিক ভারসাম্যহীনতার সম্মুখীন হতে পারেন। সুতরাং, এই সময়ে অপ্রয়োজনীয় আর্থিক চাপ এড়াতে, আপনার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অবিবেচক খরচ থেকে দূরে থাকুন এবং একটি আর্থিক বাজেট পরিকল্পনা করুন।
বৃহস্পতির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষার প্রতিকার: বৃহস্পতির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে বৃহস্পতিবার উপবাস পালন করুন। বৃহস্পতিবার, ছোলা মসুর ডাল, হলুদ এবং হলুদ কাপড় দান করুন। ৩. গুরুর আশীর্বাদ পেতে 'ওম ব্রিম বৃহস্পাত্যে নমঃ' মন্ত্রপাঠ করুন।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেমার: আমরা এই নিবন্ধে দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ সত্য বা সঠিক দাবি করি না। বিস্তারিত ও আরও তথ্যের জন্য, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।)