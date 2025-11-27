Edit Profile
    Mangal to enter in Dhanu: ধনুতে মঙ্গল যেতেই একাধিক রাশির ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবেন! কৃপা পাবে কারা?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে মঙ্গলের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। মঙ্গলকে বলা হয় সব গ্রহের সেনাপতি। মঙ্গলকে শক্তি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ভূমি, শক্তি, সাহস, বীরত্ব, সাহসিকতার গ্রহ বলা হয়। মঙ্গল গ্রহের মালিক মেষ এবং বৃশ্চিক রাশি। মকর রাশিতে এটি বেশি থাকে, অন্যদিকে কর্কট রাশি এর নিম্ন লক্ষণ।

    Published on: Nov 27, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra, नई दिल्ली
    ৭ ডিসেম্বর, মঙ্গল চিহ্নটি পরিবর্তন করতে চলেছে। এই দিনে মঙ্গল বৃশ্চিক রাশি থেকে ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন। মঙ্গলের রাশিচক্রের পরিবর্তন কিছু রাশিচক্রের জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। এই রাশিচক্রগুলি ভাগ্যের পূর্ণ সমর্থন পাবে। আসুন জেনে নেওয়া যাক, কোন কোন রাশি উপকৃত হবে।

    ধনু রাশিতে মঙ্গল গ্রহের প্রবেশ থেকে এই রাশিচক্রগুলি উপকৃত হবে
    ধনু রাশিতে মঙ্গল গ্রহের প্রবেশ থেকে এই রাশিচক্রগুলি উপকৃত হবে

    মেষ

    ক্যারিয়ারে দ্রুত অগ্রগতি হবে এবং আপনি একটি বড় সুযোগের সুবিধা পেতে পারেন। চাকরি পরিবর্তন বা পদোন্নতি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হবে। শিক্ষার্থীদের পারফরম্যান্স আরও ভাল হবে, বিশেষত যারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আপনি বিদেশ ভ্রমণ বা বিদেশ সম্পর্কিত কাজে সাফল্য পাবেন। আদালতের মামলাগুলিতেও স্বস্তি আশা করা হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে, এই সময়টি মেষ রাশির জন্য জয়, আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি বুস্টারের সময় হবে।

    ( Vastu Shastra Tips: নতুন বাড়ি তৈরি করছেন? বাস্তুশাস্ত্রমতে দরজা থেকে মেঝের ঢাল কেমন হওয়া সঠিক? রইল টিপস)

    সিংহ

    সিংহ রাশির জন্য, এই ট্রানজিট সম্মান, অগ্রগতি এবং স্বীকৃতি আনতে চলেছে। চাকুরীজীবীরা পদোন্নতি, পদ বৃদ্ধি বা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা বড় অর্ডার এবং মুনাফা আশা করবেন। সমাজে খ্যাতি বাড়বে এবং আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতার প্রভাব স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে। রাজনীতি, মিডিয়া বা ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই সময়টি অত্যন্ত শুভ হবে। দীর্ঘদিন ধরে যে কাজ থেমে ছিল, তা এখন গতি পাবে। সামগ্রিকভাবে, সিংহ রাশির জন্য এই সময়টি বর্ধিত সাফল্য এবং প্রভাবের একটি হবে।

    ধনু

    আপনার নিজের রাশিচক্রে সরাসরি মঙ্গল গ্রহের ট্রানজিট শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসকে ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। নতুন কাজ শুরু করার, বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং স্থগিত কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য এটি উপযুক্ত সময়। অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হবে এবং আয়ের নতুন উৎস তৈরি করা যাবে। স্বাস্থ্য, ফিটনেস ও মানসিক শক্তি বাড়বে। যারা নতুন চাকরি, নতুন ব্যবসা বা নতুন দিকনির্দেশনা খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন। এই সময় ধনু রাশির জন্য গতি, অগ্রগতি এবং নতুন সুযোগ নিয়ে আসে।

    মকর রাশি- মকর রাশির জাতকদের জন্য, ধনু রাশিতে মঙ্গলের চলাচল আর্থিক বিষয়ে শক্তি নিয়ে আসে। হঠাৎ আর্থিক লাভ, পুরানো অর্থ ফেরত পাওয়া বা প্রচুর পরিমাণে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে যারা বিদেশে কাজ করেন তাদের ক্যারিয়ার ও ব্যবসায় ভালো সুযোগ থাকবে। পুরানো ঋণ নিষ্পত্তি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে এবং স্থগিত কাজ দ্রুত এগিয়ে যাবে। এটি মকর রাশির জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের সময়।

    মীন রাশি - মীন রাশির জন্য, মঙ্গলের এই ট্রানজিট গতি, ভারসাম্য এবং জীবনে নতুন সুযোগ নিয়ে আসে। ক্যারিয়ার পরিবর্তন, চাকরির পদোন্নতি বা আরও ভাল চাকরির অফার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষার্থী এবং যুবক-যুবতীরা ভাল ফলাফল পাবেন। পরিবারে সুখের সুযোগ থাকবে এবং প্রেম জীবনে মাধুর্য থাকবে। বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এটি মীন রাশির জন্য সাফল্য, অগ্রগতি এবং মানসিক ভারসাম্যের সময় হবে।

    (ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

    News/Astrology/Mangal To Enter In Dhanu: ধনুতে মঙ্গল যেতেই একাধিক রাশির ভাগ্য ঘুরিয়ে দেবেন! কৃপা পাবে কারা?

