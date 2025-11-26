Vastu Shastra Tips: নতুন বাড়ি তৈরি করছেন? বাস্তুশাস্ত্রমতে দরজা থেকে মেঝের ঢাল কেমন হওয়া সঠিক? রইল টিপস

আপনি যদি একটি নতুন বাড়ি তৈরি করতে যাচ্ছেন তবে আপনার বাড়িতে কিছু বাস্তু ব্যবস্থার বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। বিশেষত প্রধান দরজা, স্তম্ভ, মেঝে, বাথরুম, প্লট ইত্যাদির আকার সম্পর্কে বিশেষ বাস্তুশাস্ত্রের টিপস থাকে । যা আপনার সংসারে সুখ দিতে পারে।
শাস্ত্রমতে আপনি সহজেই বাড়িতে বাস্তুর মাধ্যমে সুখ এবং সমৃদ্ধি খুঁজে পেতে পারেন।নতুন বাড়ি তৈরির সময় বাস্তুশাস্ত্র মতে আপনার যা যা মনে রাখা উচিত, তা দেখে নিন এখানে। রইল কিছু টিপস।
বাস্তুশাস্ত্র টিপস:-
বাড়ির প্রধান দরজাটি পুরো বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে বড় হওয়া উচিত। এর চেয়ে বড় কোনও গেট থাকা উচিত নয়। এ ছাড়া বাড়ির প্রধান দরজাটি উচ্চমানের কাঠের তৈরি হওয়া উচিত এবং বাড়ির অন্যান্য দরজার চেয়ে উঁচু হওয়া উচিত। এটি দেখতে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় হওয়া উচিত। এই দরজায়, আপনার সুন্দর নেমপ্লেট এবং শুভ কোনও সামগ্রী লাগাতে পারেন। এ ছাড়া মনে রাখবেন ঘরের সব দরজা যেন ভেতরের দিকে খুলে যায়। আপনি যদি বাড়িতে পিলার তৈরি করেন তবে মনে রাখবেন পিলার বা কলামের সংখ্যা সমান হওয়া উচিত, বিজোড় সংখ্যক পিলার তৈরি না করার পরামর্শ দিচ্ছেন বাস্তুশাস্ত্রবিদরা। বাড়ি, জানালা এবং দরজায় পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি করুন। ঘরটি ভাল বায়ুচলাচল এবং রৌদ্রোজ্জ্বল হওয়া উচিত।
একদিকে অর্থাৎ উত্তর বা পূর্ব দিকে বাড়িতে জল নিষ্কাশনের জন্য মেঝেতে ঢাল থাকা ভাল। অথবা কোনও ভবনের মেঝে কখনোই উঁচু-নিচু হওয়া উচিত নয়। প্রথমত, মনে রাখবেন যে আপনি যদি কোনও বাড়ি তৈরি করেন তবে প্রথমে দক্ষিণ দিক থেকে শুরু করুন। বাস্তুর মতে, যে প্লটে বাড়িটি তৈরি করা হচ্ছে তার আকৃতি বর্গাকার বা আয়তক্ষেত্রাকার হওয়া উচিত। যা চারদিকে সোজা। এর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত ১: ১ বা ১: ১.৫ বা সর্বাধিক ১:২ হওয়া উচিত।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে।ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
