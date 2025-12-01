Margashirsa Purnima 2025: অগ্রহায়ণ ২০২৫র পূর্ণিমার তিথি কবে পড়ছে? দেখে নিন তারিখ

Margashirsa Purnima 2025: অগ্রহায়ণ ২০২৫র পূর্ণিমার তিথি কবে পড়ছে? দেখে নিন তারিখ
এই বছরের ৪ ডিসেম্বর উদযাপিত হবে। এই শুভ তারিখের গুরুত্ব জেনে নিন, পুজো পদ্ধতি এবং রাশিচক্র অনুসারে কী দান করা উচিত যাতে জীবনে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি বজায় থাকে।
হিন্দু ক্যালেন্ডারে পূর্ণিমার একটি অত্যন্ত পবিত্র এবং শুভ স্থান রয়েছে। প্রতি মাসে যে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায় তা সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি এবং মনোবল বৃদ্ধির তারিখ হিসাবে বিবেচিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের এই পূর্ণিমার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। এই পূর্ণিমাকে বহু জায়গায় মার্গশীর্ষ পূর্ণিমা বলা হয়।
এই পবিত্র দিনে ভগবান বিষ্ণু, মা লক্ষ্মী এবং চন্দ্রদেবদের আরাধনা করার একটি রীতি রয়েছে, পাশাপাশি ভগবান সত্যনারায়ণের আরাধনাকেও অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে মনে করা হয়। অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় স্নান ও দান করার ঐতিহ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। বিশ্বাস করা হয়, গঙ্গা স্নান করা, তীর্থযাত্রার মতো পূণ্য কাজ জীবনের সমস্যাগুলি দূর করে এবং বাড়িতে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে।
জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করে যে এই দিনে রাশিচক্র অনুসারে দান করার মতো বিষয়গুলি ফলপ্রাপ্তিকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে এবং একজন ব্যক্তির জীবনে স্থিতিশীলতা, সৌভাগ্য এবং অগ্রগতি নিয়ে আসে।
অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা ২০২৫ কবে?
মার্গশির্ষা পূর্ণিমা বা অগ্রহায়ণের পূর্ণিমা তিথি ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৮:৩৭ থেকে শুরু হবে এবং ৫ ডিসেম্বর ভোর ৪:৪৩ এ চলবে। উদয়তিথির কারণে, উপবাস, পূজা এবং অনুদান কেবল ৪ ডিসেম্বর করা হবে।
পরিমাণ অনুযায়ী কী দান করবেন?
মার্গশির্ষা পূর্ণিমা ২০২৫ দানের তালিকা দেখুন জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, এই শুভ দিনে আপনার রাশিচক্র অনুসারে জিনিস দান করা শুভ ফলাফলকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।
অগ্রহায়ণের পূর্ণিমায় কোন রাশিচক্রে কী দান করা শুভ, তা দেখুন:
মেষ: লাল পোশাক
বৃষ: সাদা রঙের কিছু জিনিস
মিথুন: সবুজ পোশাক
কর্কট: উলের পোশাক।
সিংহ: লাল চন্দন কাঠ।
কন্যা: ডাল
তুলা রাশি: চাল
বৃশ্চিক রাশি: গুড়
ধনু রাশি: হলুদ
মকর: কালো তিল
কুম্ভ: কালো বিউল
মীন: ফল জাতীয় কিছু।