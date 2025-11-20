Margashirsha Purnima 2025: অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা ৪ নাকি ৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এ? দেখে নিন তিথি

Margashirsha Purnima 2025: অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা ৪ নাকি ৫ ডিসেম্বর ২০২৫-এ? দেখে নিন তিথি
মার্গশীর্ষা মাসের পূর্ণিমা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিনে সকালে স্নান, উপবাস ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখন রাতে দেবী লক্ষ্মী ও চন্দ্রের পূজা করা হয়। প্রতি বছর এই তারিখটি মার্গাশীর্ষের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার দিন পড়ে। এবার মার্গশির্ষা পূর্ণিমার দিন রবিযোগের সঙ্গম তৈরি হচ্ছে।
হিন্দু ধর্মে পূর্ণিমার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মার্গশীর্ষ মাসের পূর্ণিমা বা অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই দিনে সকালে স্নান, উপবাস ও দান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যখন রাতে দেবী লক্ষ্মী ও চন্দ্রের পূজা করা হয়।
অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের পূর্ণিমার দিন কবে পড়ছে? এবার অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় রবি যোগের একটি সংমিশ্রণ রয়েছে, যদিও ভদ্রও একই দিনে থাকবে, বলে জ্যোতিষ গণনার অনুমান। আসুন জেনে নিই, অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা ২০২৫ এর সঠিক তারিখ, পূজা পদ্ধতি এবং শুভ সময়।
অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তারিখ পঞ্জিকা অনুসারে, পূর্ণিমা তিথি বৃহস্পতিবার, ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ সকাল ৮.৩৭ মিনিটে এ শুরু হবে এবং শুক্রবার, ৫ ডিসেম্বর ভোর ৪:৪৩ মিনিট অবধি চলবে। এই বছর, মার্গশির্ষা পূর্ণিমা ৪ ডিসেম্বর পড়ছে। মার্গশির্ষা পূর্ণিমার দিন রবি যোগ তৈরি করা হবে। রবি যোগের সময় সকাল ৬:৫৯ মিনিট থেকে দুপুর ২:৫৪ মিনিট পর্যন্ত। এই যোগে স্নান করলে পাপ কেটে পুণ্য বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস করা হয়।
স্নান, দান এবং শুভ সময়:-
অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় স্নান-দানের শুভ সময় সকাল ৮:৩৮ মিনিট থেকে সারা দিন স্নান এবং দানের সময় থাকবে। গোসলের পর খাবার, জামাকাপড়, কম্বল বা সামর্থ্য অনুযায়ী দান করুন। ব্রহ্ম মুহূর্ত হল ভোর ৫:১০ মিনিট থেকে ভোর ৬:০৪ মিনিট। অভিজিৎ মুহূর্ত: সকাল ১১:৫০ থেকে দুপুর ১২:৩২, নিশীথ পূজার সময়: রাত ১১:৪৫ থেকে ১২:৩৯ মিনিট পর্যন্ত।
পূর্ণিমার রাতে বিকেল ৪:৩৫ টায় চন্দ্রোদয়ের সময় । প্রদোষের সময় পূর্ণিমার দিন দেবী লক্ষ্মীর পূজা করা হয়। সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে প্রদোষকাল শুরু হবে। একই সময়ে, দেবী লক্ষ্মীর পূজা সবচেয়ে শুভ বলে মনে করা হয়।
এই দিনে ভদ্রও থাকবে বলে মত। ভদ্র সকাল ৮:৩৭ থেকে সন্ধ্যা ৬:৪০ পর্যন্ত। যাইহোক, ভদ্র স্বর্গীয় রাজ্যে থাকবে, তাই এর থেকে কোনও অশুভ প্রভাব বিবেচনা করা হয় না। রাহু কাল - দুপুর ১:২৯ মিনিট থেকে ২:৪৮ মিনিট পর্যন্ত থাকবে।
মার্গশীর্ষ পূর্ণিমার তাৎপর্য এই দিনে স্নান, দান এবং লক্ষ্মীপুজো করা সম্পদ, সুখ এবং মানসিক শান্তি নিয়ে আসে। চাঁদকে অর্ঘ্য নিবেদন করলে চন্দ্র দোষ শান্ত হয় এবং মন শক্তিশালী হয়। বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজোও করা হয়ে থাকে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ করা। কৃতজ্ঞতা LH )
