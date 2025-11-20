Edit Profile
    Kitchen Vastu Tips:আপনার রান্নাঘর কি নোংরা থাকে? এর সঙ্গে কোন গ্রহের প্রভাব জড়িত? এর ফলে কী ঘটে!

    আমাদের জীবনের প্রতিটি ছোট-বড় ওঠানামায় গ্রহের গতিবিধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একই সময়ে, তারা আমাদের কর্মের সাথেও সম্পর্কিত। আমরা যে ধরণের ক্রিয়া করি তা অনুসারে আমাদের গ্রহগুলি দুর্বল এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আজ জানতে পারবেন রান্নাঘর নোংরা রাখলে কোন গ্রহ দুর্বল হয়ে পড়ে?

    Published on: Nov 20, 2025 3:24 PM IST
    By Sritama Mitra
    নিয়মিত ঘর পরিষ্কার করা খুবই জরুরি। ঘরে যদি সব সময় নোংরা থাকে, তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও সেখানে বসে থাকার ইচ্ছা হয় না। এটি কেবল নোংরা নয়, সেখানকার এনার্জির কারণেও। এমনই বলে বাস্তুশাস্ত্র।

    রান্নাঘর সব সময় নোংরা রাখলে কোন গ্রহ দুর্বল হয়ে পড়ে? (gemini)
    রান্নাঘর বা যেকোনও ঘর পরিষ্কার থাকলে ইতিবাচক শক্তির অনুভূতি থাকবে। একই সময়ে, একটি নোংরা ঘরের শক্তি সর্বদা নেতিবাচক। তাছাড়া এ ধরনের বাড়িতে সবসময়ই সমস্যা থাকে। বাস্তু অনুযায়ী ঘর পরিষ্কার করা প্রয়োজন। আজ আমরা রান্নাঘর সম্পর্কে কথা বলব ।

    রান্নাঘরে রান্নার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে, মাঝে মাঝেই তা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। রান্নাঘর যদি সবসময় পরিষ্কার থাকে তবে এটি অনেক সুবিধা দেয়। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে, পরিবারের সদস্যরা এতে সুস্থ থাকেন। এ কারণে মনও শান্ত থাকে। রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কারণে পুরো ঘরে ইতিবাচক শক্তি থাকে। এ ছাড়া অর্থের অভাব নেই। বাস্তুর নিয়ম অনুসারে, একটি পরিষ্কার রান্নাঘরের কারণে, জীবনে অর্থের প্রবাহ কখনও বন্ধ হয় না এবং এই জাতীয় লোকদের মঙ্গল গ্রহ শান্ত থাকে। এমন পরিস্থিতিতে এটি পরিষ্কার রাখা জরুরি। যেসব বাড়িতে রান্নাঘর সব সময় নোংরা থাকে, সেখানে মঙ্গল গ্রহ ইতিবাচক প্রভাব দেয়না।

    মঙ্গল গ্রহ বিরক্ত হওয়ার অসুবিধা যদি মঙ্গল শান্ত না থাকে তবে এটি প্রচুর ক্ষতি করে। মঙ্গল গ্রহ অশান্ত থাকায় রাগ ও বিরক্তি বাড়ে। সেই সঙ্গে ঘরে অনেক ঝামেলা হয়। মঙ্গল গ্রহ দুর্বল হওয়ার সাথে সাথেই কেরিয়ার সংক্রান্ত সমস্যা আসতে শুরু করে, তখন ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসও কাঁপতে শুরু করে। এর সবচেয়ে খারাপ প্রভাব হল যে এর কারণে বিয়ের মতো জিনিসগুলি বিলম্বিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গল গ্রহের শক্তিশালী হওয়া খুবই জরুরি। সবচেয়ে ভালো সমাধান শুরু হয় রান্নাঘর থেকে। ফলত রান্নাঘর পরিচ্ছন্ন রাখা জরুরি।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )ডিসক্লেইমার: (আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। বিস্তারিত এবং আরও তথ্যের জন্য, বাস্তু শাস্ত্র বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না। )

