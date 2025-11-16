Edit Profile
    Margshirsha Amavasya 2025: আসন্ন অমাবস্যা ১৯ নাকি ২০ নভেম্বর? রইল সঠিক তারিখ, তিথি

    আসছে অমাবস্যা। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের অমাবস্যা কোন তারিখ থেকে পড়ছে? দেখে নিন।

    Published on: Nov 16, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    সামনেই আসছে নভেম্বর মাসের অমাবস্যা। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের অমাবস্যা তিথিকে অমেকেই মার্গশীর্ষ অমাবস্যা হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। এই সময়কাল কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, তার বার্তা দিচ্ছে পঞ্জিকা।

    নভেম্বর মাসের অমাবস্যা ২০২৫
    নভেম্বর মাসের অমাবস্যা ২০২৫

    প্রতিটি বছরে ১২ টি অমাবস্যা আসে। আর এই ১২ টি মাসে ১২ অমাবস্যার আলাদা তাৎপর্য থাকে। এদিকে, ১৭ নভেম্বর থেকে পড়ছে অগ্রহায়ণ মাস। এই মাসেৎ অমাবস্যাকে বলা হয় অগ্রহায়ণ অমাবস্যা। বাংলা ক্যালেন্ডারের এই বিশেষ মাসের অমাবস্যার তারিখ, তিথি দেখে নিন।

    অমাবস্যা কবে?

    নভেম্বর মাসে ১৯ নাকি ২০ তারিখ অমাবস্যা পড়ছে, তা নিয়ে রয়েছে বেশ কিছু জল্পনা। তবে পঞ্জিকামতে, এই অমাবস্যা পড়ছে ১৯ নভেম্বর থেকে। আর তিথি শেষ হচ্ছে ২০ নভেম্বর। ১৯ নভেম্বর পড়েছে বুধবার। বুধবার সকালে এই তিথি শুরু হচ্ছে। আর সেই তিথি শেষ হচ্ছে ২০ নভেম্বর। ২০ নভেম্বর এই তিথি শেষ হচ্ছে দুপুর ১২ টা ১৬ মিনিটে। ২০ নভেম্বর সূর্যোদয়ের সময় থাকবে অমাবস্যা। তাই মার্গশীর্ষ অমাবস্যা ২০ নভেম্বর পালিত হবে উদয়া তিথি অনুসারে।

    ( Vastu shastra: বাস্তুমতে বাড়িতে পেয়ারা গাছ লাগানো কি শুভ? সংসারে সমৃদ্ধি আনতে রইল টিপস)

    অগ্রহায়ণের অমাবস্যায় স্নানের সেরা মুহূর্ত কী?

    মার্গশীর্ষ অমাবস্যা বা অগ্রহায়ণ অমাবস্যার দিনে ব্রহ্মমুহূর্তে স্নান করলে তাকে পূণ্য তিথি মনে করা হয়। আর স্নানের পরে দান করা পূণ্য কাজ বলে মনে করা হয়।

    এই দিনে ভোর ৬ টা ৪৮ মিনিটে সূর্যোদয়ের সময় রয়েছে। সেদিন পিতৃপুজো বেলা ১১ টা ৩০ মিনিট থেকে ১২ টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে। বিষ্ণুপুজো ভোর ৫ টা ০১ মিনিট থেকে ৫ টা ৫৪ মিনিট পর্যন্ত রয়েছে।

    এই অমাবস্যায় কোন রাশির জাতক জাতিকাদের কী দান করা উচিত?

    মেষ (মেষ রাশি): বাদাম, রাজমা, রাগি এবং গুড় দান করুন।

    বৃষ (বৃষভ রাশি): দুধ, দই, মাখন, পনির এবং দুগ্ধজাত খাবার পরিবেশন করুন।

    মিথুন (মিথুন রাশি): সবুজ শাকসবজি, সবুজ ফল এবং আস্ত মুগ ডাল দান করুন।

    কর্কট (কর্ক রাশি): গমের আটা, চাল, চিনি, মিহি ময়দা (ময়দা) এবং লবণ উৎসর্গ করুন।

    সিংহ রাশি (সিংহ রাশি): লাল মসুর ডাল (মসুর ডাল), লাল মরিচ, রাগি এবং গম দান করুন।

    কন্যা (কন্যা রাশি): গোশালার কিছু জিনিস দান করুন। এই দিনে বিশেষ করে মুগ, ক্যাপসিকাম দান করতে পারেন।

    তুলা (তুল রাশি): লবণ, সাদা পোশাক, গমের আটা এবং মিহি ময়দা দান করুন।

    বৃশ্চিক (বৃশ্চিক রাশি): মিষ্টি আলু, রাগি, লাল মসুর ডাল এবং বাজরা (মাদুয়া) উৎসর্গ করুন।

    ধনু (ধনু রাশি): পাকা কলা, পেঁপে, বেসন (বেসন) এবং হলুদ কাপড় দান করুন।

    মকর (মকর রাশি): কালো তিল, সরিষা, তিসি বীজ এবং অন্যান্য কালো দানা উৎসর্গ করুন।

    কুম্ভ (কুম্ভ রাশি): চামড়ার জুতো, কালো কম্বল এবং কালো পোশাক দান করুন।

    মীন (মীন রাশি): ছোলার ডাল, ভুট্টা, ভাজা ছোলার আটা (ছাতু) এবং কলা উৎসর্গ করুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

