Margshirsha Amavasya 2025: আসন্ন অমাবস্যা ১৯ নাকি ২০ নভেম্বর? রইল সঠিক তারিখ, তিথি

সামনেই আসছে নভেম্বর মাসের অমাবস্যা। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসের অমাবস্যা তিথিকে অমেকেই মার্গশীর্ষ অমাবস্যা হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। এই সময়কাল কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, তার বার্তা দিচ্ছে পঞ্জিকা।
প্রতিটি বছরে ১২ টি অমাবস্যা আসে। আর এই ১২ টি মাসে ১২ অমাবস্যার আলাদা তাৎপর্য থাকে। এদিকে, ১৭ নভেম্বর থেকে পড়ছে অগ্রহায়ণ মাস। এই মাসেৎ অমাবস্যাকে বলা হয় অগ্রহায়ণ অমাবস্যা। বাংলা ক্যালেন্ডারের এই বিশেষ মাসের অমাবস্যার তারিখ, তিথি দেখে নিন।
অমাবস্যা কবে?
নভেম্বর মাসে ১৯ নাকি ২০ তারিখ অমাবস্যা পড়ছে, তা নিয়ে রয়েছে বেশ কিছু জল্পনা। তবে পঞ্জিকামতে, এই অমাবস্যা পড়ছে ১৯ নভেম্বর থেকে। আর তিথি শেষ হচ্ছে ২০ নভেম্বর। ১৯ নভেম্বর পড়েছে বুধবার। বুধবার সকালে এই তিথি শুরু হচ্ছে। আর সেই তিথি শেষ হচ্ছে ২০ নভেম্বর। ২০ নভেম্বর এই তিথি শেষ হচ্ছে দুপুর ১২ টা ১৬ মিনিটে। ২০ নভেম্বর সূর্যোদয়ের সময় থাকবে অমাবস্যা। তাই মার্গশীর্ষ অমাবস্যা ২০ নভেম্বর পালিত হবে উদয়া তিথি অনুসারে।