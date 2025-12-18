Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Panchagrahi yog: ২০২৬ র জানুয়ারিতে পঞ্চগ্রহী যোগ! মিথুন সহ একঝাঁক রাশির কপাল ফিরতে চলেছে

    জানুয়ারি ২০২৬ এ গঠিত পঞ্চাগ্রহী যোগ অনেক রাশির জন্য ভাগ্য পরিবর্তনকারী হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। কেরিয়ার, অর্থ এবং সম্পর্কের দিক থেকে এই যোগব্যায়াম বিশেষ।

    Published on: Dec 18, 2025 3:39 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬র প্রথম মাসেই গ্রহর এমন গতিবিধি দেখাতে চলেছে, যা অনেকের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে গঠিত পঞ্চাগ্রহী যোগ, শুধু জ্যোতিষীদের চোখে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, এটি সাধারণ মানুষের জীবনেও গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

    পঞ্চাগ্রহী যোগ ২০২৬: জানুয়ারী২০২৬ এ পঞ্চাগ্রহী যোগ গঠিত হচ্ছে, সাতটি রাশিচক্রের জন্য ভাগ্যের সোনালী রাউন্ড খুলবে
    পঞ্চাগ্রহী যোগ ২০২৬: জানুয়ারী২০২৬ এ পঞ্চাগ্রহী যোগ গঠিত হচ্ছে, সাতটি রাশিচক্রের জন্য ভাগ্যের সোনালী রাউন্ড খুলবে

    যখন পাঁচটি বড় গ্রহ একই রাশিতে একত্রিত হয়, তখন এটি কোনও সাধারণ ঘটনা হিসাবে বিবেচিত হয় না। এই কারণেই জানুয়ারি ২০২৬ এর এই পঞ্চাগ্রহী যোগ ইতিমধ্যে আলোচনায় রয়েছে। সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ এবং শুক্র একসাথে শনির রাশি মকর রাশিতে থেকে তৈরি করবে এই যোগ। কোন কোন রাশি এর দ্বারা উপকৃত হবে দেখে নিন।

    বৃষ

    বৃষ রাশির এই সময়টি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য আর্থিক এবং পেশাগতভাবে শক্তিশালী হতে চলেছে। আপনি চাকরিতে নতুন সুযোগ পেতে পারেন বা ব্যবসায় বড় লাভ হতে পারে। দীর্ঘদিনের স্থগিত কাজ শেষ করা হবে। পরিবারে সম্প্রীতি থাকবে। পুরানো বিনিয়োগ থেকে সুবিধা পাওয়ার লক্ষণ রয়েছে এবং সমাজে সম্মানও বাড়তে পারে।

    মিথুন

    মিথুন রাশির রাশি এই সময়টি মিথুন রাশির জন্য জ্ঞান, শিক্ষা এবং কেরিয়ারের দিক থেকে শুভ হবে। নতুন দায়িত্ব পাওয়া যাবে, যা ভবিষ্যতে সাফল্য বয়ে আনবে। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে স্থিতিশীলতা আসবে। পুরানো বিরোধের সমাধান হবে এবং বাড়ির পরিবেশ শান্ত থাকবে। নতুন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করার জন্য এটি একটি অনুকূল সময়।

    ( Bangladesh Latest: ইউনুস সরকারের উপদেষ্টা নজরুলের শাশুড়ির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে অভিযোগ!)

    কর্কট

    কর্কট রাশির জাতক জাতিকাদ্র আর্থিক লাভের পাশাপাশি সম্মান এবং প্রতিপত্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তগুলি একটি উপকারী চুক্তি হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে এবং মানসিক চাপ কমবে। পরিবার ও প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্কের মাধুর্য বাড়বে।

    সিংহ

    সিংহ রাশির জন্য লিও পঞ্চাগ্রহী যোগ সম্পর্ক এবং সামাজিক বৃত্তকে শক্তিশালী করবে। ক্যারিয়ারের অগ্রগতি এবং সম্মানের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি নতুন দায়িত্ব পাবেন, যা আপনি সফলভাবে পালন করতে সক্ষম হবেন। অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে চিন্তাশীল পদক্ষেপ নেওয়া উপকারী হবে।

    তুলা

    তুলা রাশিফল এই সময়টি ব্যবসা এবং অর্থের দিক থেকে তুলা রাশির জন্য খুব শুভ প্রমাণিত হতে পারে। আয় বাড়বে এবং বিনিয়োগ লাভজনক হবে। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে এবং মানসিক শান্তি অনুভব করা হবে। ভ্রমণ এবং নতুন পরিচিতি ভবিষ্যতে সুবিধা বয়ে আনতে পারে।

    ধনু

    ধনু রাশির এই সময়টি ধনু রাশির জন্য নতুন সুযোগ নিয়ে আসবে। চাকরি ও ব্যবসায় সাফল্যের লক্ষণ রয়েছে। ভ্রমণ এবং নতুন লোকের সাথে দেখা উপকারী হবে। স্বাস্থ্য ভাল হবে এবং পুরানো দ্বন্দ্বগুলি ইতিবাচক চিন্তাভাবনার সাথে শেষ হবে।

    মকর

    মকর রাশি এই পঞ্চাগ্রহী যোগব্যায়াম মকর রাশির মানুষের জন্য সবচেয়ে বিশেষ হবে, কারণ এই যোগ এই রাশিতে গঠিত হচ্ছে। ক্যারিয়ারে দুর্দান্ত সাফল্য, আর্থিক লাভের নতুন পথ এবং পারিবারিক সুখের শক্তিশালী সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন প্রকল্প এবং সুযোগ জীবনকে একটি নতুন দিশা দিতে পারে।

    ( প্রতিবেদনটি এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    News/Astrology/Panchagrahi Yog: ২০২৬ র জানুয়ারিতে পঞ্চগ্রহী যোগ! মিথুন সহ একঝাঁক রাশির কপাল ফিরতে চলেছে

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes