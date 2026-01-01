Edit Profile
    Poush Purnima 2026 Tithi: ২০২৬র প্রথম পূর্ণিমা ২ নাকি ৩ জানুয়ারি? পৌষের এই তিথি, ব্রহ্ম মুহূর্ত সময়কাল দেখে নিন

    শুরু হল নতুন বছর ২০২৬। এই বছরের প্রথম পূর্ণিমাটি পৌষ মাসে। কবে পড়ছে পূর্ণিমার তিথি?

    Published on: Jan 01, 2026 11:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    শুরু হয়েছে নতুন বছর। নতুন বছর ২০২৬ সালের শুরু দিকেই পড়ছে পূর্ণিমা তিথি। ২০২৬ সালের প্রথম পূর্ণিমার তিথি শুরু হচ্ছে ২ জানুয়ারি। চলতি বছরের পৌষ পূর্ণিমা ঘিরে অনেকেরই বহু কৌতূহল রয়েছে। বছরের প্রথম পূর্ণিমায় বহু বাঙালি বাড়িতেই সত্যনারায়ণের পুজোর আয়োজন রয়েছে। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ২০২৬ সালের পৌষ পূর্ণিমা কতক্ষণ ধরে থাকছে। এই পূর্ণিমা ঘিরে কী কী রীতি রয়েছে তাও দেখা যাক।

    ২০২৬ সালে পৌষ পূর্ণিমা কবে? (chat gpt )

    পৌষ পূর্ণিমা ২ নাকি ৩ জানুয়ারি?

    পৌষ পূর্ণিমা ২ তারিখ নাকি ৩ তারিখ পালিত হবে, তা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠে আসছে। কোন তারিখে এই পূর্ণিমা তিথি পড়ছে তা নিয়ে বহু আলোচনা রয়েছে।

    হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, পৌষ পূর্ণিমার তারিখ ২ জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬:৫৩ মিনিটে এ শুরু হবে। এটি পরের দিন, ৩ জানুয়ারি শেষ হবে। এটি সমাপ্ত হওয়ার সময় বিকেল ৩:৩২ মিনিটে। এমন পরিস্থিতিতে, পৌষ পূর্ণিমা ৩ জানুয়ারি।

    ( India Hits Back Pakistan: সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতকে নিশানা করতেই পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিল্লির! বিদেশমন্ত্রক বলল..)

    পৌষ পূর্ণিমা ও রীতি:-

    বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে উপবাস, স্নান এবং দান করলে পাপ মোচন হয় এবং সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। গঙ্গা, যমুনা বা অন্য কোনও পবিত্র নদীতে স্নান, ভগবান বিষ্ণুর পূজা এবং অভাবীদের দান অত্যন্ত শুভ বলে বিবেচিত হয়। এটি করলে জীবনের সমস্ত সমস্যা দূর হয় এবং ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। পৌষ পূর্ণিমায় উপবাস এবং উপাসনা দুঃখ ও নেতিবাচকতা দূর করতে, মানসিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে এবং সম্পদ, খাদ্য এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করতে এবং পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ প্রদান করতে সহায়তা করে।

    পৌষ পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় ও কল্পবাস

    পৌষ পূর্ণিমাকে মাঘ স্নানের সূচনা বলে মনে করা হয়। ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে, এই দিনটি ভগবান বিষ্ণু এবং দেবী লক্ষ্মীর বিশেষ আশীর্বাদ লাভ করে। সাধু ও ভক্তরাও এই দিনে কল্পবাস শুরু করেন। বিশ্বাস করা হয়, পৌষ পূর্ণিমায় স্নান ও দান করলে সারা বছর করা পুণ্যকর্মের সমান ফল পাওয়া যায়। এই কারণে, এই পূর্ণিমাকে বিশেষ বিবেচনা করা হয়। ৩ জানুয়ারি, বিকেল ৫:২৮ মিনিটে চাঁদ উদিত হবে।

    ব্রহ্ম মুহূর্ত:-

    পৌষ পূর্ণিমায় স্নান ও দান করার ব্রহ্ম মুহুর্ত হবে ৩ জানুয়ারী, ২০২৬ শনিবার ভোর ০৫:২৫ মিনিট থেকে ০৬:২০ মিনিট পর্যন্ত থাকবে। অভিজিৎ মুহুর্তেও দুপুর ১২:০৫ থেকে দুপুর ১২:৪৬ পর্যন্ত থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

