Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    India Hits Back Pakistan: সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতকে নিশানা করতেই পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিল্লির! বিদেশমন্ত্রক বলল..

    পাকিস্তানকে পাল্টা তোপ দিয়ে কী জানাল দিল্লি? 

    Published on: Dec 29, 2025 8:46 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মুখ খুলেছিল ইসলামাবাদ! আর পাল্টা জবাবে পাকিস্তানকে তুলোধনা করে ছাড়ল দিল্লি! প্রসঙ্গে সংখ্যালঘু ইস্যু। আর এই ইস্যুতেই ভারতকে টার্গেট করে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি মুখ খোলেন। আর এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে, ইসলামাবাদের সেই বার্তার পাল্টা জবাবে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের তরফে রণধীর জয়সোয়াল পাকিস্তানের বার্তাকে নস্যাৎ করেন।

    রণধীর জয়সোয়াল (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)
    রণধীর জয়সোয়াল (ANI Video Grab) (ANI Video Grab)

    সংখ্যালঘু ইস্যুতে যখন বাংলাদেশকে ঘিরে 'গভীর উদ্বেগ' প্রকাশ করছে দিল্লি, ঠিক তখনই পাকিস্তান এই ইস্যুতে মুখ খুলে ভারতকে টার্গেট করে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি পাকিস্তানের সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে জবাব দিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে,' আমরা এমন একটি দেশের কথিত মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করছি যাদের নিজেদের এই ক্ষেত্রে থাকা ভয়াবহ রেকর্ডই সেদেশ সম্পর্কে কথা বলে। বিভিন্ন ধর্মের সংখ্যালঘুদের উপর পাকিস্তানের ভয়াবহ ও পদ্ধতিগত নির্যাতন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। যতই আঙুল তোলা হোক না কেন, তা এটিকে ধোঁয়াশায় রাখতে পারা যাবে না।'

    ( Mangal Gochar: মঙ্গলের গোচরে পদোন্নতি, বিদেশ ভ্রমণ! আগামী দিনে কপাল খুলবে কাদের?)

    ( Shah on Pahalgam: বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানকে ‘কাঠগড়ায়’ দাঁড় করিয়ে ছাড়বে পহেলগাঁও হানার রিপোর্ট! শাহের কণ্ঠে কোন ইঙ্গিত?)

    ( Taiwan China Conflict :তাইপেইকে USর অস্ত্র দেওয়ার পাল্টা? তাইওয়ানকে ঘিরে ফেলে সেনা মহড়া শুরু চিনের, কী ঘটছে?)

    ( ‘পলাতক’ ললিত-বিজয়ের ভাইরাল ভিডিয়োর পর কী বলল দিল্লি? কোন ইস্যুতে MEAর টার্গেটে কানাডা?)

    ( ‘রাষ্ট্রযন্ত্রের বা প্রশাসনের কারোর ইনভলমেন্ট ছাড়া খুনি পালাতে পারেনা’, হাদি হত্যাকাণ্ডে সরব বাংলাদেশের এনসিপি নেতা)

    এর আগে, পাকিস্তানি সংবাদ চ্যানেল এআরওয়াই নিউজে প্রকাশিত এক তথ্য বলছে, পাকিস্তানের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তাহির আন্দ্রাবি ২০১৫ সালের এক ঘটনার কথা তোলেন, আর অভিযোগ করেন, সেই সময়ের এক গণপিটুনির ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের ভারত আড়াল করছে। তাহিরের বক্তব্যে, বড়দিনকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর সহ বিভিন্ন ইস্যু উঠে আসে। এই বিষয়ে তাহির আন্তর্জাতিক মহলকে সরব হতে আহ্বান জানান। এরপরই ভারত পাল্টা বার্তা দেয়।

    গত মাসেও সংখ্যালঘু ইস্যুতে পাকিস্তানকে দিল্লি সাফ বার্তায় বলে,' আমরা রিপোর্ট করা মন্তব্যগুলি দেখেছি এবং তাদের প্রাপ্য অবজ্ঞার সাথে এগুলি প্রত্যাখ্যান করেছি। সংখ্যালঘুদের উপর ধর্মান্ধতা, দমন এবং পদ্ধতিগত দুর্ব্যবহারের গভীর কলঙ্কিত রেকর্ড সহ একটি দেশ হিসেবে, পাকিস্তানের অন্যদের বক্তৃতা দেওয়ার কোনও নৈতিক অবস্থান নেই।'

    News/News/India Hits Back Pakistan: সংখ্যালঘু ইস্যুতে ভারতকে নিশানা করতেই পাকিস্তানকে মোক্ষম জবাব দিল্লির! বিদেশমন্ত্রক বলল..
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes