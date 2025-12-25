‘রাষ্ট্রযন্ত্রের বা প্রশাসনের কারোর ইনভলমেন্ট ছাড়া খুনি পালাতে পারেনা’, হাদি হত্যাকাণ্ডে সরব বাংলাদেশের এনসিপি নেতা
বাংলাদেশের এনসিপি নেতা আখতার হোসেনের ইঙ্গিত কোনদিকে?
গত বৃহস্পতিবার রাতে ওসমান হাদির মৃত্যুর খবর বাংলাদেশে আসতেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় গোটা ওপার বাংলায়। সেদেশের একাধিক জায়গায় অগ্নিসংযোগ সহ নানান ঘটনা ঘটে। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে জনতা। বহু জায়গা থেকে ভারত বিরোধী স্লোগান উঠে আসে। এদিকে, সদ্য বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানিয়েছেন,' হাদির খুনি কোথায় আছে জানলে তো ধরেই ফেলতাম।' তাঁর বার্তা ছিল, হাদির খুনি সেদেশেও থাকতে পারে আবার বিদেশেও থাকতে পারে। এদিকে, হাদি হত্যার এক সপ্তার পার হলেও খুন নিয়ে বাংলাদেশের এনসিপি নেতা আখতার হোসেন।
সদ্য বাংলাদেশে বহু নেতাকে 'গানম্যান' নিরাপত্তা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ইউনুস সরকার। তা নিয়ে বলতে গিয়ে আখতার হোসেন বলেন,খুনিরা বাহিরে ঘুরে বেড়ালে গানম্যান নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে না,খুনিদের গ্রেপ্তার করা হলে কারো গানম্যানের প্রয়োজন হবে না, যদি খুনিদের শাস্তির আওতায় আনা হয়, তাহলে দেশের সকল মানুষ নিরাপদে থাকবে। এরপরই হাদি হত্যাকাণ্ড নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন,' আমাদের কাছে মনে হয়, রাষ্ট্রযন্ত্রের বা প্রশাসনের কারোর না কারোর ইনভলভমেন্ট (সংযুক্ত থাকা) ছাড়া, কোনও খুনির পক্ষে, এবং যেটা এমন আইডেন্টিফায়েড (পরিচিত) খুনি.. যে এর আগেও গ্রেফতার হয়েছেন, যাকে ছবিতে দেখা যায়, যাকে চেনা যায়, যার সব কিছু প্রকাশ্য.. এমন একজন খুনি পালিয়ে যেতে পারেন, বা লুকিয়ে থাকতে পারেন, এটা সম্ভবপর হতে পারেনা।'
একই সঙ্গে আখতার হোসেন বলেন,'এটা বড় ধরনের একটা চক্র এখানে কাজ করছেন। সরকারের কাছে আবেদন, অতি দ্রুত, ওসমান হাদি ভাইকে যারা খুন করেছে, এবং এর পিছনে যে চক্র কাজ করেছে.. যদি সেটা প্রশাসনের ভিতরে থাকা কারো ইন্ধনেও হয়ে থাকে, সরকারের অজান্তেও সেটা যদি হয়ে থাকে, সেই খোঁজ খবর করে খুনিদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা হোক।'