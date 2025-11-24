Rahu and Ketu: শনির নক্ষত্রে রাহুর এন্ট্রি, একগুচ্ছ রাশিতে প্রাপ্তিযোগের পালা!

২৩ নভেম্বর, রাহু শতভিষায় শনির নক্ষত্রে এসেছেন। আগামী সময়ে, ২০২৬ সালে, রাহু শনিদেবের স্বামীত্বের মকর রাশিতে যাবেন। মকর রাশির অধিপতি হলেন শনি। এই পরিস্থিতিতে, রাহু এবং শনির যুতি এখনও রয়েছে এবং ২০২৬ সালেও গঠিত হবে। এই সময়ে এটি উপকারী।
রাহু শতভিষা নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন এবং কেতু পূর্ব ফাল্গুনী নক্ষত্রে বসবেন। যার ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব পড়বে। ক্যারিয়ার থেকে শুরু করে ব্যবসা, প্রেম জীবন এবং আর্থিক জীবন, রাহু সবকিছুতে প্রভাব ফেলবে। এটি বিশেষত কিছু রাশিচক্রের জন্য খুব উপকারী হবে।
এই সময়ে, রাহু কুম্ভ রাশিতে এবং কেতু সিংহ রাশিতে থাকবে, যার কারণে এই রাশির লোকেরা সাফল্যের সুবিধা এবং জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়টিকে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য খুব ভাল বলে মনে করা হয়। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের জন্য রাহুর এই পরিবর্তন উপকার বয়ে আনবে।
রাহুর নক্ষত্র ট্রানজিট থেকে কোন রাশিচক্র উপকৃত হবে?
রাহু আপনার ক্যারিয়ারে সুবিধা দেবেন। এ ছাড়াও, আপনার জীবনে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, রাহু সেগুলিও তুলে ধরবেন। ২০২৬ সালে, আপনার জন্য সাফল্যের অর্থ হল, কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। এই সময়ে, আপনি কুম্ভ রাশির লোকদের জন্য পৈতৃক সম্পত্তির সুবিধা পাবেন। সামগ্রিকভাবে, আপনি যা চান তা পেতে পারেন।
রাহু বৃশ্চিক রাশির লোকদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে আসছেন। এই সময়ে আপনার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এই সময়ে আপনি যা হারিয়েছেন তা পুনরুদ্ধার করতে পারেন। সিংহ রাশির লোকেরা প্রকল্পে উপকৃত হবেন, যে কোনও চুক্তি থেকে উপকৃত হবেন। আপনি যদি বিদেশে যাওয়ার কথা ভাবছেন তবে সময়টি আপনার পক্ষে ভাল। রাহু, কন্যা রাশির জন্যও ভাল ফলাফল দেবেন। এ সময় অর্থ ও আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। মিথুন রাশির লোকদের জন্য ভাল ফলাফল আসতে পারে। ভগবান শিবের আরাধনা করুন।
রাহু ও কেতু সম্পর্কে বলা যাক, রাহুর আসল নাম ছিল স্বরভানু। আবার কেতু কখনও কখনও ধুম নামে পরিচিত। এই দুটি গ্রহই ছায়া গ্রহ এবং আধ্যাত্মিক এবং রহস্যময় শক্তির প্রতীক। রাহু মস্তক, তাই কেতু ধড়। রাহু মায়া, বৈষয়িক আনন্দ, প্রতারণা এবং মায়ার জন্য পরিচিত, কেতুকে মোক্ষ, বৈরাগ্য এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। রাহু, একটি রাশিতে ১৮ মাস অর্থাৎ দেড় বছর থাকেন।
