    Shani Margi 2025: শনিদেব মার্গী হতে চলেছেন নভেম্বরেই! কপাল খুলবে বহু রাশির

    নভেম্বরের একেবারে শেষ লগ্নে মার্গী হবেন শনিদেব। কাদের লাভ, দেখে নিন।

    Published on: Nov 24, 2025 7:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী শনিদেবের কৃপাধন্য হলে একাধিক রাশির ভাগ্য খুলে যায়। আর তাঁর কোপ দৃষ্টিতে থাকলে বহু রাশির জাতক জাতিকার কপালে জোটে সমস্যা! এদিকে, নভেম্বরের শেষের দিকে, শনিদেব হবেন মার্গী। শনিদেব ২৮ নভেম্বর মার্গী হবেন। তার ফলে একগুচ্ছ রাশিতে তার সুপ্রভাব পড়তে পারে। কোন কোন রাশি লাভের মুখ দেখতে চলেছে? দেখে নিন।

    শনিদেবের কৃপায় ভাগ্য ফিরবে কাদের?

    কর্কট

    ক্যারিয়ারের জন্য এটি একটি অত্যন্ত শুভ সময়, বিশেষ করে যারা রিয়েল এস্টেট, নির্মাণ, স্থাপত্য, অটোমোবাইল, পর্যটন, পরিবহন, বীমা এবং বিপণনের সাথে জড়িত, তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে পারে। তদুপরি, ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পঞ্চম ঘরে মঙ্গলের উপস্থিতি আপনার আত্মবিশ্বাস, শক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করবে। আপনি আগের তুলনায় আরও সক্রিয়, অনুপ্রাণিত এবং লক্ষ্য-কেন্দ্রিক বোধ করবেন। এই সময়কাল ক্যারিয়ারের বৃদ্ধি, আর্থিক স্থিতিশীলতা এবং জীবনে একটি নতুন দিক নিয়ে আসবে বলে প্রমাণিত হবে।

    ( Rahu and Ketu: শনির নক্ষত্রে রাহুর এন্ট্রি, একগুচ্ছ রাশিতে প্রাপ্তিযোগের পালা!)

    মকর

    এই সময়ের মধ্যে ছোট ভ্রমণগুলি উপকারী প্রমাণিত হবে। কেউ কেউ বিদেশ-সম্পর্কিত প্রকল্পে সাফল্য পেতে পারেন, এমনকি বিদেশ ভ্রমণের ইঙ্গিতও পেতে পারেন। ভাইবোনদের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে এবং বাড়ির পরিবেশ সুরেলা হবে। নভেম্বরের পরে স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে, বিশেষ করে পেটের সমস্যা কম হবে। যারা একটি বড় লক্ষ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন তারা এখন তাদের শ্রমের ফল দেখতে পাবেন। চাকরি হোক বা ব্যবসা, অগ্রগতি এবং লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই সময়টি ব্যবসায়ীদের জন্য তাদের আয় বৃদ্ধি এবং সম্প্রসারণের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল হবে।

    মীন

    এই সময় আর্থিক স্বস্তিও বয়ে আনবে। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা হবে, আয় বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে এবং আটকে থাকা তহবিল পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। মানসিকভাবে, এই সময়কালটি আপনার জন্যও চ্যালেঞ্জিং ছিল। ক্লান্তি, অলসতা এবং টালবাহানার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে আপনার প্রত্যাশিত সমর্থন পাননি, যার ফলে অসন্তুষ্টি দেখা দিয়েছে। তবে, শনির সরাসরি গতিতে, আপনার আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে, আপনার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে। এই সময়টি আপনার জীবনে স্থিতিশীলতা এবং ভারসাম্য আনবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

