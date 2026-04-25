Shani Sade Sati effect: কয়েক মাস পরেই শনির সাড়েসাতি থেকে মুক্তি এই রাশির, অন্যদের কতদিন ফল ভুগতে হবে?

Shani Sade Sati effect: কয়েক মাস পরেই শনির সাড়েসাতি থেকে মুক্তি এই রাশির, অন্যদের কতদিন ফল ভুগতে হবে?
Shani Sade Sati effect: জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনা অনুযায়ী, এই রাশির জন্য আগামী বছরগুলো আশার আলো নিয়ে আসছে। অন্যদিকে মেষ ও মীন রাশির জাতকদের কিছুটা সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে শনির সাড়েসাতির জন্য।
Shani Sade Sati effect: জ্যোতিষশাস্ত্রে শনিদেবকে ন্যায়ের দেবতা এবং কর্মফলের দাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। শনি অত্যন্ত ধীর গতিতে চলেন, তাই এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়। শনির সাড়ে সাতি চললে জাতককে মানসিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। বর্তমানে কুম্ভ, মেষ এবং মীন— এই তিন রাশির ওপর শনির সাড়েসাতির প্রভাব রয়েছে। তবে স্বস্তির খবর এই যে, আগামী ২০২৭ সালে একটি বিশেষ রাশি এই কষ্টদায়ক দশা থেকে মুক্তি পেতে চলেছে।
২০২৭ সালে মুক্তি পাচ্ছে কুম্ভ রাশি
জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী, কুম্ভ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য ২০২৭ সালটি হবে অত্যন্ত স্বস্তির। বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে সাড়েসাতির শেষ বা তৃতীয় পর্যায় চলছে। শনি যখন ২০২৭ সালের ৩ জুন কুম্ভ রাশি ত্যাগ করে মীন রাশিতে পুরোপুরি প্রবেশ করবেন, তখন কুম্ভ রাশির ওপর থেকে সাড়েসাতির কালো মেঘ কেটে যাবে। দীর্ঘদিনের মানসিক চাপ, পারিবারিক কলহ এবং কাজে যে বাধা আসছিল, তা থেকে কুম্ভ রাশির জাতকরা রেহাই পাবেন। নতুন কাজের সুযোগ এবং আর্থিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে।
মেষ রাশির ওপর সাড়েসাতির প্রথম পর্যায়
মেষ রাশির জাতকদের জন্য সাড়ে সাতি খুব বেশি দিন আগে শুরু হয়নি। ২০২৫ সালের ২৯ মার্চ শনি মীন রাশিতে প্রবেশ করার সাথে সাথেই মেষ রাশির ওপর সাড়েসাতির প্রথম পর্যায় শুরু হয়ে গেছে। শনির এই দশার কারণে মেষ রাশির জাতকদের জীবনে হঠাৎ করে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। কাজের চাপ বাড়তে পারে এবং কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল পেতে দেরি হতে পারে। ২০২৭ সালে কুম্ভ রাশি মুক্তি পেলেও মেষ রাশির জাতকদের আরও বেশ কয়েক বছর ধৈর্য ধরতে হবে।
আরও পড়ুন: Graha Gochar: মঙ্গল, শুক্র-সহ ৪ টি বড় গ্রহের গোচর রয়েছে মে মাসে! লাকির লিস্টে কি আপনার রাশি
মীন রাশির ওপর প্রভাব ও মুক্তির সময়
মীন রাশির জাতকদের ওপর এখন সাড়েসাতির দ্বিতীয় বা মধ্য পর্যায় চলছে। জ্যোতিষ মতে, সাড়েসাতির এই দ্বিতীয় পর্যায়টি সাধারণত সবচেয়ে কষ্টদায়ক হয়। এই সময়ে মীন রাশির জাতকরা ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারেন। আর্থিক লেনদেনে সাবধানতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। ২০২৭ সালে শনি যখন রাশিবদল করবেন, তখন মীন রাশির ওপর শনির সাড়েসাতির শেষ পর্যায় শুরু হবে। অর্থাৎ ২০২৭ সালে কুম্ভ রাশি মুক্তি পেলেও মীন রাশিকে পুরোপুরি মুক্ত হতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
