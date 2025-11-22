Lucky Zodiacs in 2026: ২০২৬-এ টাকাকড়িতে পকেট ফুলবে বহু রাশির! কৃপায় মেজাজে শনি ও গুরু জ্যোতিষমতে লাকি কারা?

জ্যোতিষশাস্ত্রে, শনি এবং বৃহস্পতির গতিবিধির প্রভাব সমস্ত ১২ টি রাশির উপর দেখা যায়। শনি খুব ধীর গতিতে গতি পরিবর্তন করে। হিন্দু ক্যালেন্ডার অনুসারে, শনি এই সময়ে পশ্চাদমুখী গতিতে চলাচল করছে। বৃহস্পতিও ১১ নভেম্বর থেকে পশ্চাদমুখী গতিতে ট্রানজিট করছে। বৃহস্পতি এই বছর বিপরীত গতিতে ট্রানজিট করবে, তবে শনি কয়েক দিনের মধ্যে তার গতিবিধি পরিবর্তন করতে চলেছে।
২৮ নভেম্বর থেকে শনি পথের ট্রানজিটে ট্রানজিট শুরু করবে। একই সময়ে, বৃহস্পতি ১২০ দিন পরে নতুন বছরে মার্চ মাসে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করবে। এই পরিস্থিতিতে, বৃহস্পতির বিপরীত গতি এবং শনির সরাসরি গতিবিধি কিছু রাশিচক্রের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে। আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্র শনি এবং বৃহস্পতিকে সুসংবাদ দিতে পারে।শনি, বৃহস্পতির গতিবিধি এই রাশিচক্রগুলিতে সম্পদের বৃষ্টি আনবে, ২০২৬ এ উপকার হবে বহু রাশির।
তুলা রাশি
রাশি শনি এবং বৃহস্পতির পরিবর্তিত গতিবিধি তুলা রাশির জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে আপনার ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। যে কোনও নতুন কাজ শুরু করা শুভ হবে। সন্তানের দিক থেকে কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। সঙ্গীর সাথে চলমান সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে দূর হতে শুরু করবে।
মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। এই সময়ে, ব্যবসায় বিনিয়োগ করা আপনার পক্ষে ভাল হবে। আপনার স্বাস্থ্যের দিকে মনোনিবেশ করা উচিত। একই সময়ে, আপনি খুব ইতিবাচক এবং আত্মবিশ্বাসী হবেন এবং আপনার বোঝাপড়ার সাথে প্রতিটি সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।
মীন
মীন রাশির জন্য শুভ প্রমাণিত হতে পারে। জীবনে যে সমস্যা চলছে তা থেকে স্বস্তি পেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনেও রোমান্স বজায় থাকবে। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে। এই সময়ে, আপনার স্বাস্থ্যের বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। এছাড়াও, আপনি আপনার ক্যারিয়ার জীবনে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন।
( এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)
