    Lucky Zodiac Signs: ধনুতে এন্ট্রি নেবেন শুক্র! ১২ রাশিতে কার ভাগ্যে কী আসবে? লাকির লিস্টে কি আপনার রাশি!

    শুক্রের গোচর রয়েছে ২০ ডিসেম্বর ২০২৫-এ।

    Published on: Dec 19, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রে, শুক্রকে প্রেম, বিবাহ, সৌন্দর্য, বিলাসিতার প্রতীক হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ, শুক্র, বৃশ্চিক রাশি ছেড়ে ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। শুক্র প্রায় ২৫ দিনের জন্য ধনু রাশিতে থাকবে এবং তারপরে ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬ এ মকর রাশিতে ট্রানজিট করবে। শুক্রের এই ট্রানজিট অনেক রাশির জন্য প্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক জীবন, ক্যারিয়ার এবং আর্থিক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে।

    বৃশ্চিক থেকে ধনু রাশিতে শুক্র।
    সমস্ত ১২ টি রাশিচক্র শুক্রের রাশি দ্বারা প্রভাবিত হবে। দেখে নেওয়া যাক ১২ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে।

    মেষ - এই ট্রানজিট আপনার নবম ঘরকে প্রভাবিত করবে। ভাগ্য ধীরে ধীরে আপনার পাশে থাকবে। বিদেশ ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা ও ধর্মীয় কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। প্রেমের জীবনে পার্থক্য থাকতে পারে, তাই কথোপকথন চালিয়ে যান। ব্যয় বাড়তে পারে, তবে অভিজ্ঞতা লাভজনক হবে।

    বৃষ - শুক্র আপনার রাশিচক্রের প্রভু, তাই এই ট্রানজিটটি কিছুটা সংবেদনশীল হবে। দাম্পত্য জীবনে মানসিক উত্থান-পতন সম্ভব। হঠাৎ ব্যয় বা অর্থের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ধৈর্য ও সংযমের সাথে কাজ করা উপকারী হবে।

    মিথুন - শুক্রের ট্রানজিট আপনার সপ্তম ঘরে থাকবে, যা বেশ শুভ। দাম্পত্য ও অংশীদারিত্ব দৃঢ় হবে। অবিবাহিতরা একটি ভাল সম্পর্ক পেতে পারে। ব্যবসায় লাভ এবং প্রেম জীবনে মাধুর্য থাকবে।

    কর্কট- এই ট্রানজিট ষষ্ঠ ঘরে হবে। কাজে স্থিতিশীলতা থাকবে এবং বিরোধীদের পরাজিত করা হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ প্রশংসিত হবে। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে খাওয়া-দাওয়ায় অসাবধানতা অবলম্বন করবেন না।

    ( Vastu Shastra Tips: বাস্তুশাস্ত্রমতে বাড়ির কোনদিকে রাখা শুভ? এই ভুল করছেন না তো! রইল বাস্তুটিপস)

    সিংহ রাশি - শুক্র পঞ্চম ঘরে চলাচল করবে। প্রেম, সন্তান এবং সৃজনশীল ক্ষেত্রে ভাল লক্ষণ থাকবে। প্রেমের সম্পর্ক দৃঢ় হবে। শিল্প, বিনোদন ও শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন। আবেগে ভেসে গিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন।

    কন্যা রাশি - শুক্র চতুর্থ ঘরে চলাচল করবে। পরিবার ও আরামের প্রতি মনোযোগ বাড়বে। গাড়ি বা সম্পত্তি সম্পর্কিত কোনও সিদ্ধান্ত হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকতে পারে।

    তুলা রাশি - শুক্র আপনার শাসক গ্রহ এবং এই ট্রানজিটটি তৃতীয় ঘরে হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়বে। নতুন পরিচিতি এবং সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ সুবিধা দেবে। ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে। প্রেম জীবন স্বাভাবিক থাকবে।

    বৃশ্চিক রাশি - শুক্র দ্বিতীয় ঘরে চলাচল করবে। অর্থ আসার সম্ভাবনা থাকবে, তবে ব্যয়ও বাড়বে। কথা বলার সংযম রাখুন, অন্যথায় পারিবারিক কলহ হতে পারে। খাদ্য ও পানীয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

    ধনু - আপনার ব্যক্তিত্ব আকর্ষণীয় হবে এবং আত্মবিশ্বাস শক্তিশালী হবে। প্রেম জীবনে নতুন সুযোগ আসবে। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, তবে অতিরিক্ত ভোগ এড়িয়ে চলুন।

    মকর রাশি- শুক্র দ্বাদশ ঘরে থাকবে। ব্যয় বাড়তে পারে এবং মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে। ঘুম ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে। প্রেম জীবনে দূরত্ব সম্ভব। বিদেশ ভ্রমণের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

    কুম্ভ - শুক্র একাদশ ঘরে চলাচল করবে। আয় বাড়বে এবং ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি বন্ধুবান্ধব এবং সামাজিক যোগাযোগ থেকে উপকৃত হবেন। ক্যারিয়ারে নতুন সুযোগ আসবে।

    মীন - শুক্র দশম ঘরে স্থানান্তরিত হবে, যা খুব শুভ বলে মনে করা হয়। ক্যারিয়ারের অগ্রগতি, প্রতিপত্তি ও প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রেম ও দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য থাকবে। মিডিয়া, শিল্প ও সৃজনশীল ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিশেষ সাফল্য পাবেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

