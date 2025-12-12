Edit Profile
    Shukra Uday: অস্ত গিয়েছেন শুক্রদেব! সুখের ফোয়ারা তুলা সহ বহু রাশির ভাগ্যে

    শুক্র বর্তমানে বৃশ্চিক রাশিতে রয়েছেন এবং ২০ ডিসেম্বর শুক্র ধনু রাশিতে ট্রানজিট করবেন। শুক্র গ্রহের নক্ষত্র ইতিমধ্যে অস্ত গেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

    Published on: Dec 12, 2025 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    শুক্র বর্তমানে বৃশ্চিক রাশিতে রয়েছে এবং ২০ ডিসেম্বর শুক্র ধনু রাশিতে গোচর করবেন। শুক্র গ্রহের নক্ষত্র ইতিমধ্যে অস্ত গেছে। জ্যোতিষশাস্ত্রে শুক্রের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। রাশিচক্রের চিহ্নগুলি শুক্রের নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহের ট্রানজিট, পাশাপাশি শুক্রের অস্তের প্রভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়।

    প্রসঙ্গত, খারমাস শুরু হওয়ার আগে শুক্র নক্ষত্র অস্ত গেছে। এটি প্রায় ৮ বছর পরে ঘটছে, যেখানে খারমাসের পাশাপাশি শুক্রের নক্ষত্রও অস্ত গিয়েছে। শুভকাজের ক্ষেত্রে এটি বেশ অশুভ সময়। এই কারণেই দেড় মাসের জন্য বিয়ে, গৃহপ্রবেশ এবং অন্যান্য শুভ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। ১১ ডিসেম্বর, শুক্রের নক্ষত্র পূর্ব দিকে অস্ত গিয়েছে, যা ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত থাকবে। নক্ষত্র অস্ত যাওয়ার পরে, সূর্য ১৪ জানুয়ারি বিকেল ৩:০৭ টায় মকর রাশিতে প্রবেশ করবে। খারমাস শুরু হওয়ার আগে শুক্র অস্ত গিয়্ছে। এখন শুক্রের নতুন বছর ২০২৬ এ উদয় হবে। শুক্রের এই ট্রানজিট অনেক রাশির উপর প্রভাব ফেলবে।

    ( Prada: বিতর্ক অতীত! কোলাপুরি চপ্পল থেকে অনুপ্রাণিত… প্রাডা আনছে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ চটি! এক জোড়ার দাম চোখ কপালে তুলবে)

    বৃষ

    শুক্রের অস্ত বৃষ রাশির মানুষের জন্য উপকার বয়ে আনছে। এতে আপনার প্রেম জীবনে ভালোবাসা বাড়বে। অর্থায়নে এর থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। একটি পুরানো প্রকল্প আবার শুরু হবে এবং কাজের পরিস্থিতি আপনার পক্ষে ভাল হবে।

    তুলা

    তুলা রাশির জাতকদের জন্য, শুক্রের অস্ত ভাল ফলাফল এনেছে। এই টাকার লোকজনকে ঋণ দিতে কোনো সমস্যা হবে না। আপনি একটি গাড়ি বা সম্পত্তি কিনতে পারেন। সব মিলিয়ে আপনার জন্য দিনটি দারুণ। বিদেশে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    মকর

    শুক্রের অস্ত মকর রাশির জাতকদের জন্য একটি ভাল সময় তৈরি করছে। ব্যবসায়িক পরিস্থিতি আপনার পক্ষে ভাল হবে, বিবাহিত জীবনেও একে অপরের প্রতি ভালবাসা বাড়বে এবং অনেক ধরণের বিরোধ হ্রাস পাবে। পুরনো ভুলে নতুন সূত্রপাত করতে হবে। বিনিয়োগের বিষয়ে অবহিত সিদ্ধান্ত নিন এবং তাড়াহুড়ো করবেন না।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে )ডিসক্লেইমার: আমরা এই নিবন্ধে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক বলে দাবি করি না। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।

