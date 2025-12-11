Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Prada: বিতর্ক অতীত! কোলাপুরি চপ্পল থেকে অনুপ্রাণিত… প্রাডা আনছে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ চটি! এক জোড়ার দাম চোখ কপালে তুলবে

    প্রাডার নয়া পদক্ষেপ! ভারতের মাটিতে তৈরি এই চপ্পলগুলির দাম কত হতে চলেছে?

    Published on: Dec 11, 2025 8:13 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ইতালির তাবড় বিলাসী ব্র্যান্ড এবার ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বাজারে নিয়ে আসতে চলেছে ‘কোলাপুরি অনুপ্রাণিত চপ্পল’! যা 'মেড ইন ইন্ডিয়া' হতে চলেছে। মহারাষ্ট্রের সংস্থা LIDCOM (সন্ত রোহিদাস লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড চর্মকার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড) এবং কর্ণাটকের LIDKAR ( ড. বাবু জগজীবন রাম লেদার ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড)র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছে ইতালির প্রাডা। এর আগে কোলাপুরি চপ্পল ঘিরে বহু বিতর্ক পার করে এই তাবড় গাঁটছড়ার ঘটনা উঠে এল।

    বিতর্ক অতীত! ভারতীয় ফার্মের সঙ্গে গাঁটছড়া 'প্রাডা'র, আসছে কোলাপুরি-অনুপ্রাণিত চটি! একজোড়ার দাম চোখ কপালে তুলবে (Bloomberg)
    বিতর্ক অতীত! ভারতীয় ফার্মের সঙ্গে গাঁটছড়া 'প্রাডা'র, আসছে কোলাপুরি-অনুপ্রাণিত চটি! একজোড়ার দাম চোখ কপালে তুলবে (Bloomberg)

    প্রাডার এই নয়া পদক্ষেপ ঘিরে তথ্য উঠে এসেছে রয়টার্সের তরফে। সেখানে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক এলাকায় ইতালির এই তাবড় ব্র্যান্ডের 'মেড ইন ইন্ডিয়া' জুতো তৈরি হবে। জানা গিয়েছে ২ হাজার জোড়া জুতো তৈরি হবে এখানে। আর সেই প্রতি জোড়ার দাম ৮০০ ইউরো, যা ভারতীয় টাকায় ৮৪,৫০০ টাকা। ফলত প্রতি জোড়া এই চপ্পলের দাম ৮৪ হাজার টাকার উপর পড়বে। এই চপ্পলের সংস্ককরণ খুবই সীমিত থাকছে। ভারতের চেনা ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে ভারতেরই শিল্পীদের হাতে তৈরি হবে এই বিশেষ ধরনের চটি। উল্লেখ্য, এদেশের ৮ টি বিশেষ জেলায় এই কোহলাপুরি চপ্পল তৈরি হয়। এগুলি হল মহারাষ্ট্রের সাংলি, সাতারা, কোহলাপুর, সোলাপুর, অন্যদিকে, কর্ণাটকের বেলগাভি, ধারওয়াড়, বিজাপুর, বাগালকোট এলাকা। আর এই দুই এলাকা ঘিরেই তৈরি হতে চলেছে প্রাডার ব্র্যান্ডের চপ্পল!

    ( Lucky zodiac signs from 29 December 2025: বুধ কৃপার মেজাজে! ‘নিউ ইয়ার ২০২৬’র আগেই কপাল খুলবে কুম্ভ সহ কাদের?)

    ( Poush Amavasya 2025: পৌষ অমাবস্যা ২০২৫-র তিথি কবে পড়েছে? দেখে নিন তারিখ)

    সংস্থার চিফ মার্কেটিং অফিসার বার্তেলি বলছেন,' যাঁরা আসল নির্মাতা তাঁদের ক্ষমতার মানের সঙ্গে আমাদের উৎপাদন পদ্ধতিতে যোগ করব।' তবে প্রাডার এই কোলাপুরি চপ্পলের প্রতি বাণিজ্যিক ঝোঁকের ক্ষেত্রে উঠে আসে এরক বিতর্কের ঘটনা। কিছু মাস আগে, প্রাডার এক ফ্যাশন শোয়ে বিদেশি মডেলদের পায়ে কোলাপুরি চপ্পল দেখে চমকে গিয়েছিলেন ভারতীয়েরা! প্রশ্ন ওঠে, প্রাডা ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী চপ্পলের নকশার ঋণ স্বীকার করেছে কি? তখনও সেই ঋণ স্বীকার না করলেও, পরে সেই ঋণ স্বীকার করে প্রাডা। আর এই যাবতীয় বিতর্ক পার করে ফ্যাশন দুনিয়া কাঁপানো প্রাডা শেষমেশ ভারতীয় কোলাপুরি চপ্পল থেকে অনুপ্রাণিত চপ্পল তৈরি করতে চলেছে।

    News/Lifestyle/Prada: বিতর্ক অতীত! কোলাপুরি চপ্পল থেকে অনুপ্রাণিত… প্রাডা আনছে ‘মেড ইন ইন্ডিয়া’ চটি! এক জোড়ার দাম চোখ কপালে তুলবে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes