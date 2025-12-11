Edit Profile
    Poush Amavasya 2025: পৌষ অমাবস্যা ২০২৫-র তিথি কবে পড়েছে? দেখে নিন তারিখ

    সনাতন ধর্মে, অমাবস্যার দিনটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং পৌষ মাসে আসা অমাবস্যাকে পৌষ অমাবস্যা বলা হয়। এই তারিখটি স্নান, দান এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

    Published on: Dec 11, 2025 3:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    সনাতন ধর্মে, অমাবস্যার দিনটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয় এবং পৌষ মাসে আসা অমাবস্যাকে পৌষ অমাবস্যা বলা হয়। এই তারিখটি স্নান, দান এবং পূর্বপুরুষদের স্মরণ করার জন্য অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই দিনে প্রদত্ত নৈবেদ্য এবং অনুদানগুলি পূর্বপুরুষদের খুশি করে এবং জীবন থেকে বাধা দূর করে। পরিবারে সুখ, সমৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তি রয়েছে।

    পৌষ অমাবস্যা কবে? তারিখ, স্নানদানের সময় এবং সমস্ত শুভ সময় নোট করুন
    পৌষ অমাবস্যা কবে? তারিখ, স্নানদানের সময় এবং সমস্ত শুভ সময় নোট করুন

    পৌষ অমাবস্যা ২০২৫ তারিখ:-

    পৌষ অমাবস্যা এই বছরের ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ শুক্রবার পড়েছে। অমাবস্যা তিথি শুরু হযবে - ১৯ ডিসেম্বর ভোর ৪:৫৯ মিনিটে। অমাবস্যা তিথি শেষ হবে - ২০ ডিসেম্বর সকাল ৭:১২ এ উদয়তিথির নিয়ম অনুসারে সমস্ত শুভ কাজ ১৯ ডিসেম্বর করা হবে।

    ব্রহ্ম মুহুর্ত: সকাল ৫:১৯ টা থেকে ৬:১৪ এই সময়ে, স্নান, জপ, ধ্যান এবং তর্পণ খুব ফলপ্রসূ। আপনি যদি ব্রহ্ম মুহুর্তে স্নান করতে না পারেন তবে আপনি সূর্যোদয়ের পরেও স্নান করতে পারেন এবং দান করতে পারেন। স্নানের পরে, আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী খাদ্য, পোশাক এবং প্রয়োজনীয় জিনিস দান করা শুভ বলে মনে করা হয়।

    অন্যান্য শুভ মুহূর্ত হল: ৮:২৬ থেকে ৯:৪৩ মিনিট পর্যন্ত। অমৃত মুহূর্ত: সকাল ৯:৪৩ মিনিট থেকে বেলা ১১:০১ মিনিট পর্যন্ত। অভিজিৎ মুহূর্ত: সকাল ১১:৫৮ মিনিট থেকে দুপুর ১২:৩৯ মিনিট পর্যন্ত। রাহু কাল (শুভ কাজ নিষিদ্ধ): বেলা ১১:০১ মিনিট থেকে দুপুর ১২:১৮ মিনিট পর্যন্ত।

    এই পৌষ অমাবস্যায় বিশেষ যোগ গঠন হচ্ছে: ভোর ৩:৪৭ মিনিট থেতে থেকে শূল যোগ, তারপরে গোন্দ যোগ। সকাল থেকে রাত ১০:৫১ মিনিট পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ নক্ষত্র, তারপরে মূল নক্ষত্র। নক্ষত্র এবং যোগ উভয়ই, আধ্যাত্মিক কাজ, তর্পণ এবং পূজার জন্য শুভ বলে মনে করা হয়। অতএব, এই দিনে সম্পাদিত ধর্মীয় কাজের ফল বৃদ্ধি পায়। পূর্বপুরুষদের খুশি করার সর্বোত্তম সময় হল এই তিথি, বলে বিশ্বাস করা হয়।

    এই বিশ্বাস রয়েছে যে অমাবস্যার দিনে, পূর্বপুরুষরা পৃথিবীতে আসেন এবং তাঁদের বংশধরদের দ্বারা করা কাজগুলি গ্রহণ করেন। এই তিথিতে সকালে স্নানের পরে তর্পণ করা সবচেয়ে শুভ। রাত ১১:৩০ টা থেকে দুপুর ২:৩০ টার মধ্যে শ্রদ্ধা, পিন্ড দান এবং পিতৃ কর্ম করা সবচেয়ে ভাল বলে মনে করা হয়। কথিত আছে যে এই দিনে করা তর্পণ পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করে, পিতৃদোষ হ্রাস করে এবং জীবনের বাধাগুলি দূর হতে শুরু করে। ঘরে শান্তি, সৌভাগ্য ও উন্নতি রয়েছে।

    (এই প্রতিবেদন এআই জেনারেটেড। এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

