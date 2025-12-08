ট্রাফিকে আটকে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হয় দেরি, বিমান ধরার আগে মর্মান্তিক কাণ্ড! ৪৬ বছর বয়সী যাত্রী..

ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা ঘিরে গত কয়েকদিনে দেশের একাধিক এয়ারপোর্টে ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিয়েছে। যাত্রী হয়রানির করুণ চিত্র দেখা গিয়েছে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে। এরই মাঝে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল লখনউ বিমানবন্দরে। সেখানে এক ফিনান্স এক্সিকিউটিভের অসুস্থতা ও পরে তাঁর মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।
জানা গিয়েছে, ৪৬ বছর বয়সী ওই ফিনান্স এক্সিকিউটিভ চৌধরী চরণ সিং বিমানবন্দরে যাচ্ছিলেন। তিনি উত্তরপ্রদেশের কানপুরের বাসিন্দা। কানপুরের, কল্যাণপুর থেকে লখনউতে তিনি বিমান ধরার জন্য আসেন। জানা গিয়েছে, রাস্তায় প্রবল ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে পড়ে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে দেরি হয় ওই ব্যক্তির। এরপরই তাঁর গাড়ি যখন বিমানবন্দরে প্রবেশ করে, তখন এয়ারপোর্টের পার্কিং এরিয়া-তেই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই ব্যক্তি। এরপরই তাঁকে স্থানীয় লোকবন্ধু হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তখনই তাঁর মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে মৃতের নাম অনুপ পান্ডে।
সরোজিনি নগরের স্টেশন হাউস অফিসার জানিয়েছেন,'প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা রয়েছে, তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পর সঠিক কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।' প্রয়াত অনুপ, মূলত কানপুরের কল্যাণপুরের বাসিন্দা, স্ত্রী, ছেলে এবং মেয়ের সাথে বেঙ্গালুরুতে থাকতেন। পাঁচ দিন আগে তিনি একটি শোকজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে কানপুরে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে কানেক্টিং ফ্লাইটে তাঁর দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। উল্লেখ্য, ইন্ডিগোর পরিষেবা ঘিরে গোটা দেশে বিমান চলাচলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। তারই মাঝে উঠে এল এই মর্মান্তিক কাণ্ড।
