Vastu Shastra: অফিসের ব্যাগে এই জিনিসগুলি রাখেন না তো? সৌভাগ্য ফেরাতে বাস্তুটিপস রইল
অফিসের ব্যাগ নিয়ে বাস্তুটিপস দেখে নিন।
বাস্তুশাস্ত্রমতে একাধিক নিয়মের পরামর্শ দেওয়া হয় সংসারে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আনতে। তবে ঘর বাদেও বাইরের কর্মস্থলের জীবনেও বহু সময় নানান জটিলতা দেখা যায়, নানান অশান্তি মাথাচারা দেয়। অফিসজীবনে সুখে শান্তির পাশাপাশি সমৃদ্ধিকে সঙ্গে রাখার জন্যও রয়েছে কিছু বাস্তুশাস্ত্র টিপস। দেখা যাক, বাস্তুশাস্ত্রমতে কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে।
বেশ কয়েকটি জিনিস রয়েছে, যা অফিস যাওয়ার ব্যাগে রাখলে, তা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারে। দেখা যাক, অফিসের ব্যাগে কী কী না রাখলে তা সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য এনে দেয়।
টুথ ব্রাশ, চিরুনি
টুথব্রাশ, চিরুনি বা অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিসপত্র অফিসের ব্যাগের ভিতর রাখলে আশপাশের পরিবেশের শক্তির উপর প্রভাব পড়তে পারে। বাস্তু মতে, আপনার অফিসের ব্যাগে কেবল প্রয়োজনীয় এবং ইতিবাচক শক্তি যোগায় এমন জিনিসপত্র রাখুন। অতএব, এই জিনিসপত্রগুলি বাড়িতে বা অফিসের আলাদা জায়গায় রাখাই ভালো।
সুগন্ধি
পারফিউম হোক বা ডিওডরেন্ট, যে কোনও সুগন্ধি ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে কারণ এগুলিতে অ্যালকোহল থাকে এবং এটি মনোযোগ নষ্ট করে। বাস্তু মতে, প্রতিদিন এগুলি আপনার ব্যাগে বহন করলে কর্মক্ষেত্রে আপনার গুরুত্ব কমে যেতে পারে এবং আপনার অগ্রগতি বিলম্বিত হতে পারে।
নোংরা কিছু
অফিসের ব্যাগের ভিতর নোংরা কিছু রাখলে তা শুভ ফল দেয়না। অফিসের ব্যাগে নোংরা পোশাক রাখা উচিত নয়। বাস্তু অনুসারে, আপনার ব্যাগে নোংরা পোশাক আপনার মনোযোগ এবং দক্ষতার উপর প্রভাব ফেলে, যা ক্যারিয়ারে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।
ছুরি বা নেইল কাটার
ছুরি বা নেইল কাটারের মতো ধারালো জিনিস আপনার অফিসের ব্যাগে রাখা উচিত নয়। বাস্তু অনুসারে, ধারালো জিনিস সম্পর্ক এবং সুযোগ নষ্ট করার লক্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং আপনার পেশাদার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )