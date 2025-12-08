Shanidev Astrology: দণ্ডনায়কের কৃপার বর্ষণ হবে ২০২৬ সালে! শনিদেবের এই শুভ যোগে লাকি কারা?

Shanidev Astrology: দণ্ডনায়কের কৃপার বর্ষণ হবে ২০২৬ সালে! শনিদেবের এই শুভ যোগে লাকি কারা?
শনি মীন রাশিতে মার্গী। এবার তৈরি হতে চলেছে এক শুভ যোগ।
শনিদেব মীন রাশিতে মার্গী হচ্ছেন। শনির উত্তরণে অনেক রাশিচক্র উপকৃত হতে চলেছে। এই মুহূর্তে শনি মীন রাশিতে রয়েছেন এবং ২০২৬ সালে, শনি মীন রাশিতে থেকে পশ্চাদমুখী হবেন, তার আগে শনিদেবের উদয় হবে এবং অস্ত যাবে। শনি যখন উদয় হবে, তখন শনি ধন রাজযোগ তৈরি করবে, যা অনেক রাশির জন্য উপকার তৈরি করবে। আসুন আমরা আপনাকে বলতে পারি যে যদি কোষ্ঠীতে শক্তিশালী রাজযোগ থাকে, তবে একই রাজযোগ বা শুভ যোগ এতটাই শক্তিশালী, যে এটি আপনার রাশিফলের সমস্ত দুর্ভাগ্য ধ্বংস করে।
শনি ১৩ মার্চ, ২০২৬ এ অস্ত যাবে এবং ২২ এপ্রিল, ২০২৬ এ উঠবে। শনির অভ্যুদয়ের সময়,ধনরাজযোগে তৈরি হবে, যা অনেক রাশির জন্য উপকার বয়ে আনবে। এই যোগ থেকে অনেক রাশিচক্র উপকৃত হবে, আসুন জেনে নেওয়া যাক কোন রাশিচক্রের লক্ষণগুলি শনির রাজযোগের সাথে ভালো সময় কাটাবে।
বৃষ
২০২৬ সালে শনি গ্রহ যদি উদিত হযন, তবে আর্থিক লাভের সুযোগগুলি এই রাশির কাছাকাছি আসতে শুরু করবে। এই রাশির লোকেরা ব্যবসা থেকে চাকরিতে শুভ ফলাফল পেতে শুরু করবেন। এই রাশির লোকেরা আয়ের সাথে একটি নতুন চুক্তি চূড়ান্ত করার সুবিধাও পাবেন। আপনার আয়ের নতুন উৎস তৈরি হবে। অনেক জায়গা থেকে টাকা আসবে। মনে রাখবেন যে কঠোর পরিশ্রম করা প্রয়োজন।
( Humayun Kabir: হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠান ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে! সৌদি থেকে আসছেন কারা? সূচি একনজরে)
( পুতিনকে মুর্শিদাবাদের কোন জিনিসটি উপহার দিলেন মোদী? হাতে তুলে দিলেন ‘শ্রীমদ্ভগবত গীতা’র অনুলিপি ,গিফ্টের তালিকা একনজরে)
মিথুন
মিথুন রাশির লোকদের এগিয়ে যাওয়ার সময় এটি। আপনাকে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনার জন্য একের পর এক সুযোগ থাকবে, যা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, কিন্তু কারও সঙ্গে অন্যায় করে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে না। মিথুন রাশির ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে, আপনি সঠিক জায়গায় অর্থ বিনিয়োগ করতে সক্ষম হবেন।
মকর
মকর রাশির জাতক-জাতিকারা আইনি মামলায় জয়লাভ করতে পারেন, এতদিন ধরে আপনি যা হারিয়েছেন তা পাবেন। আপনি আপনার প্রচেষ্টায় সাফল্য পাবেন। আপনি নিজেরাই অনেক কিছু অর্জন করতে সক্ষম হবেন। সমাজেও সম্মান পাবেন।
( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। বি.দ্র- আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। এগুলি গ্রহণ করার আগে, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)