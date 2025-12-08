Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: সূর্য একা নন! সঙ্গে বুধ, শুক্রকে নিয়ে কপাল খুলবেন একঝাঁক রাশির, লাকি কারা?

    ধনু রাশিতে সূর্য এবং বুধ একসাথে বুদ্ধাদিত্য যোগ গঠন করবে এবং শুক্র এবং বুধ একসাথে লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ গঠন করবে। এই পরিস্থিতিতে, ২ টি রাজ যোগের সৃষ্টি কিছু রাশিচক্রকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।  

    Published on: Dec 08, 2025 5:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    জ্যোতিষশাস্ত্রে, বুদ্ধাদিত্য যোগ এবং লক্ষ্মী নারায়ণ যোগের গঠনকে খুব শুভ বলে মনে করা হয়। যখনই বুধ এবং সূর্য গ্রহ একসাথে একটি রাশিচক্রে উপস্থিত থাকে, তখনই বুদ্ধাদিত্য যোগ গঠিত হয়। একই সময়ে, যখন বুধ এবং শুক্র গ্রহ একটি রাশিচক্রে একই পৃষ্ঠে বসেন, তখন লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ গঠিত হয়। উভয় যোগই খুব উপকারী প্রমাণিত বলে মনে করা হয়।

    Sun Rashifal সূর্য একা নন! সঙ্গে বুধ, শুক্রকে নিয়ে কপাল খুলবেন একঝাঁক রাশির, লাকি কারা?Transit
    পঞ্চাঙ্গ অনুসারে, ধনু রাশিতে সূর্য এবং বুধ বুদ্ধাদিত্য যোগ গঠন করবে এবং শুক্র এবং বুধ একসাথে লক্ষ্মী নারায়ণ যোগ গঠন করবে। এই পরিস্থিতিতে, ধনু রাশিতে ২ টি রাজযোগ গঠনের কারণে বহু রাশি ভাগ্যবান হবে।

    সিংহ

    ধনু রাশির রাজযোগ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উপকারী হতে চলেছে। আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। বাড়ির পরিবেশ মনোরম এবং শান্তিপূর্ণ থাকবে। আপনি আপনার প্রেমিকের সাথে ডেটে যেতে পারেন। আয় বাড়ানোর জন্য নতুন উৎস পেতে পারেন। নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

    বৃশ্চিক

    এই রাশির জন্য, ধনু রাশির ২ টি রাজযোগ উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য আপনি একটি ভাল চুক্তি পেতে পারেন, যা লাভজনকও প্রমাণিত হবে। আপনিও ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনি আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। রোমান্স থাকবে জীবনে। আপনি পুজোর প্রতি খুব আগ্রহী হবেন।

    মীন

    মীন রাশির জন্য, ধনু রাশিতে ২ টি রাজযোগ থাকা শুভ বলে মনে করা হয়। এই সময়ে আপনার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। রোম্যান্স ও আকর্ষণ জীবনে থাকবে। সংক্ষিপ্ত ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ক্যারিয়ারে নতুন কাজ পেতে পারেন। পেশাগত এবং আর্থিকভাবে, আপনি অনেক অগ্রগতি করতে চলেছেন।

    ( এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

