    Bangladesh to hold elections on February 12 next year, first since Sheikh Hasina's exit

    Lucky zodiac signs from 29 December 2025: বুধ কৃপার মেজাজে! ‘নিউ ইয়ার ২০২৬’র আগেই কপাল খুলবে কুম্ভ সহ কাদের?

    ২৯ নভেম্বর ২০২৫ থেকে কোন কোন রাশির কপাল খুলবে বুধের কৃপায়?

    Published on: Dec 11, 2025 6:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    ডিসেম্বর মাসে বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে একাধিক গ্রহের অবস্থানে বদল দেখা যাবে। তারফলে বেশ কিছু রাশির জাতক জাতিকাদের কপালও খুলতে পারে! এমনই আভাস রয়েছে জ্যোতিষমতের রাশিফলে।

    ডিসেম্বরে গ্রহ গোচরের ফলে সুখের মুখ দেখবেন কারা?
    ডিসেম্বরে গ্রহ গোচরের ফলে সুখের মুখ দেখবেন কারা?

    ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে, গ্রহদের রাজকুমার বুধ তার রাশি পরিবর্তন করবে। রাত ১১:১৭ মিনিটে এটি বৃহস্পতির রাশি ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। তারফলে একগুচ্ছ রাশির জীবনে সুখের সময় আসতে চলেছে। কারা কারা লাকি হবে? তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। এই সময়কালে বহু রাশির জাতক জাতিকারা লাভের মুখ দেখতে চলেছেন। কারা লাকি, দেখে নিন রাশিফলে।

    মেষ

    আপনার আর্থিক লাভ এবং কাঙ্ক্ষিত ব্যবসায়িক ফলাফলের সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্য পেতে পারেন। আপনি একটি দোকান বা বাড়ি কিনতে পারেন। আপনার পরীক্ষায় আপনি ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাবেন। বুধের প্রভাব আপনাকে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলি সম্পন্ন হতে শুরু করবে। সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে।

    কন্যা

    এই সময়টি আপনার জন্য উৎসাহব্যঞ্জক এবং লাভজনক হবে। বিনিয়োগকৃত অর্থ আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। যারা চাকরিতে আছেন তারা পদোন্নতির পাশাপাশি আয়ের উৎসও পাবেন। তবে, আপনার সামাজিক সম্পর্ক আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী হবে। বৈবাহিক জীবনে মতবিরোধের সমাধান হবে, যার ফলে বোঝাপড়া উন্নত হবে। আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা নতুন সুযোগ নিয়ে আসতে পারে।

    কুম্ভ

    আপনি একটি নতুন যানবাহন, বাড়ি বা জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন। সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা এবং উন্নত করে তুলবে। ব্যবসায়ীরাও নতুন সুযোগ খুঁজে পাবেন। আপনি মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবেন, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সহজ হবে। পরিবার এবং বাড়ির মধ্যে মতবিরোধ এবং দ্বন্দ্বের অবসান হবে। আনন্দের পরিবেশ বিরাজ করবে। আপনি কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন। আপনি জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি এবং সাফল্য অর্জন করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

