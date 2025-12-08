Ind Pak: হ্যারিসদের বিপক্ষে সেই ধুন্ধুমার ইনিংস এখনও ভোলেনি পাক? পাকিস্তানে এই ভারতীয়ই ২০২৫র 'মোস্ট সার্চড অ্যাথলিট'

Ind Pak: হ্যারিসদের বিপক্ষে সেই ধুন্ধুমার ইনিংস এখনও ভোলেনি পাক? পাকিস্তানে এই ভারতীয়ই ২০২৫র 'মোস্ট সার্চড অ্যাথলিট'
পাকিস্তানের বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদির মতো ক্রিকেট তারকারা কার্যত জনপ্রিয়তার তুঙ্গে সেদেশে। আর তার মাঝেই এই ভারতীয় ক্রিকেটার সেদেশের 'মোস্ট সার্চড অ্যাথলিট'।
‘অপারেশন সিঁদুর’র বছর ২০২৫ সাল। আর এই ২০২৫ সালে পাকিস্তানে ইন্টারনেটে সবচেয়ে বেশি 'সার্চ' বা খোঁজ হয়েছে যে অ্যাথলিটের, তিনি একজন ভারতীয়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ২২ এপ্রিল পহেলগাঁওতে এক নৃশংস জঙ্গি হামলা হয়। যার জেরে ২৬ জনের মৃত্যু হয়। এই পহেলগাঁও হানার পর প্রথমবার এশিয়া কাপ টি ২০তে ২০২৫-এ ভারতের মুখোমুখি হয় পাকিস্তান। আর এই সিরিজে কার্যত সলমন আঘার পাক টিমের কাছে 'ত্রাস' হয়ে উঠেছিলেন ভারতের ক্রিকেটি সুপারস্টার অভিষেক শর্মা। আর এই অভিষেক শর্মাই ২০২৫ সালে পাকিস্তানে ‘মোস্ট সার্চড অ্য়াথলিট’।
পাকিস্তানের বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন আফ্রিদির মতো ক্রিকেট তারকারা কার্যত জনপ্রিয়তার তুঙ্গে সেদেশে। তবে তাঁদের ছাপিয়ে এই ভারতীয় ক্রিকেট তারকা, ২০২৫ সালে পাকিস্তানের বাসিন্দাদের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে বলে বার্তা দিচ্ছে এই ‘মোস্ট সার্চড অ্যাথলিট’র তকমা! এশিয়া কাপ ২০২৫-এ এই অভিষেক শর্মা, ২০০ স্ট্রাইক রেটে ৩১৪ রান করেছেন। বাস্তবে, এশিয়া কাপের সুপার ৪ পর্যায়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে তিনি ৩৯ বলে ৭৪ রান করেছিলেন এই পঞ্জাবের ভূমিপুত্র। ২০২৫ সালে ১৭টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে তিনি ৪৭.২৫ গড়ে ৭৫৬ রান করেছেন, যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি ছিল।
পাকিস্তানে সর্বাধিক অনুসন্ধান করা ক্রিকেট শব্দের মধ্যে একটি চমকও ছিল। 'পাকিস্তান বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা' শব্দটি ‘পাকিস্তান সুপার লিগ’ এবং ‘এশিয়া কাপ’র আগে তালিকার শীর্ষে ছিল।
( Pak terrorist meeting: পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে জইশ হেডকোয়ার্টারে হাইভোল্টোজ মিটিং! কারা ছিল? এল রিপোর্ট)
( Asim Munir Warns India: পাকিস্তানের 'সর্বেসর্বা' মুনির CDF হয়েই ভারতকে টার্গেট! দিল্লিকে দিলেন বড় হুঁশিয়ারি)
( Vastu Shastra: অফিসের ব্যাগে এই জিনিসগুলি রাখেন না তো? সৌভাগ্য ফেরাতে বাস্তুটিপস রইল)
উল্লেখ্য, চলতি বছরে পহেলগাঁও হামলার পর পাকিস্তানের পর পর জঙ্গি ঘাঁটি টার্গেট করে হামলা চালায় ভারতের সেনা। এই অপারেশন ‘অপারেশন সিঁদুর’ র প্রসঙ্গ ২০২৫ সালের এশিয়া কাপেও আসে। সিরিজ জেতার পরও ভারতের প্রাপ্য ট্রফি নিজের সঙ্গে নিয়ে চলে যান পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান তথা এসিসির চিফ মহসিন নকভি। যা ঘিরেও বিতর্কের শেষ নেই। এরপর 'সার্চ রেজাল্ট' নিয়ে এই নয়া তথ্য আসার পর এবার সকলের নজর ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ ম্যাচের দিকে। যেখানে ফের একবার অভিষেক শর্মাকে দেখার অপেক্ষায় তাঁর ফ্যানকূল!