East Bengal Vs Karachi City: পাকিস্তানের করাচি সিটিকে দুরমুশ করে অক্ষত ‘মশাল গার্লস’র দাপট!জয়ী ইস্টবেঙ্গল,স্কোর কত?

সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচের মাঠেও পাকিস্তানের ক্লাবকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল ভারতীয় ক্লাব! নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে এদিন বাংলার ইস্টবেঙ্গলের মহিলা টিম ২-০তে হারিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানের করাচি সিটি টিমকে। ফের একবার বিদেশের মাটিতে এই টুর্নামেন্টে ভারতীয় এই ক্লাবের ‘মশাল গার্লস’রা দাপট ধরে রাখেন!
২০২৫ সালের শুরুর দিকে পহেলগাঁওতে সন্ত্রাসী হামলার জবাবে পাকিস্তানের পর পর সন্ত্রাসী ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় ভারতীয় সেনা। সেই অভিযান ‘অপারেশন সিঁদুর’র বছরে এশিয়া কাপ টি২০-তেও সলমন আঘাদের দুবাইয়ের মাটিতে দুরমুশ করেছেন সূর্যরা! এই বছরে ভারতীয় ক্রীড়াজগতে একের পর এক সাফল্যের মাঝেই এবার সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের আঙিনায় মহিলা ফুটবলে পাকিস্তানের ক্লাবকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে বাংলার ইস্টবেঙ্গলের মহিলা টিম! এর আগে, ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসিকে ৪-০এ হারায় ইস্টবেঙ্গল। এরপর করাচি সিটির বিরুদ্ধে এল কাঙ্খিত জয়। ফলত জয়ের বিজয়রথ ধরে রেখেছেন বাংলার ক্লাবের এই মহিলারা!
