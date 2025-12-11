Edit Profile
    Lucky Zodiac Signs: ধনুতে ডিসেম্বরেই ৩ তাবড় রাশির এন্ট্রি! সমৃদ্ধির ফোয়ারা ছুটবে তুলা সহ কাদের?

    জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহদের যুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বুধ, সূর্য ও শুক্র ধনু রাশিতে প্রবেশ করতে চলেছেন।   

    Published on: Dec 11, 2025 4:00 PM IST
    By Sritama Mitra
    বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রতিটি গ্রহেরই আলদা মাহাত্ম্য থাকে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর, ধনু রাশি ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। এর পরে, ২০ ডিসেম্বর, শুক্র ধনু রাশিতে প্রবেশ করবে। সূর্য এবং শুক্রের পরে, বুধ ২৯ ডিসেম্বর ধনু রাশিতে প্রবেশ করবেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে গ্রহের যুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

    Venus Transit
    Venus Transit

    জ্যোতিষশাস্ত্রের হিসাব অনুসারে, ধনু রাশিতে সূর্য, শুক্র এবং বুধের প্রবেশ কিছু রাশিচক্রের জন্য সৌভাগ্য নিয়ে আসবে তা নিশ্চিত। আসুন জেনে নেওয়া যাক, ধনু রাশিতে বসে থাকা সূর্য, শুক্র এবং বুধ থেকে কোন রাশির উপকার হবে।

    মেষ - ধনু রাশিতে সূর্য, শুক্র এবং বুধের প্রবেশ মেষ রাশির লোকদের জন্য খুব শুভ লক্ষণ নিয়ে আসছে। চাকুরীজীবীরা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কাজ এবার শুরু হতে পারে আটকে থাকা পদোন্নতি পেতে পারেন। যাঁরা চাকরি পরিবর্তনের পরিকল্পনা করছিলেন তাঁরা এখন ভাল অফার পাবেন। যাঁরা বিদেশে কর্মরত তারা নতুন চুক্তি বা ভিসা সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। অফিসে আপনার নেতৃত্ব এবং কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হবে। সিনিয়র অফিসাররা আপনার কাজ লক্ষ্য করবেন এবং সম্ভবত আপনার দায়িত্ব বাড়বে। এই সময়টি নতুন কেরিয়ারের পরিকল্পনা তৈরি এবং সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যও শুভ।

    সিংহ রাশি - ধনু রাশিতে তিনটি গ্রহের আগমনের ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শক্তিশালী হবে। আটকে থাকা টাকা পাওয়া সম্ভব, যেকোনো পুরোনো দায় বা বিনিয়োগ থেকে বড় বড় সুবিধা পেতে পারেন। ব্যবসায়ীরা নতুন ডিল, নতুন ক্লায়েন্ট এবং বড় অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেয়ার বাজার বা সম্পত্তিতে করা বিনিয়োগগুলি লাভজনক হবে, তবে একটি বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত নিলে পাবেন লাভ। পারিবারিক স্তরে অর্থ সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলিতেও আপনি সম্মান পাবেন। ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার সময় স্মার্ট আর্থিক পরিকল্পনা করুন, এটি আগামী সময়ে আরও সুবিধা দেখতে পাবে।

    ( ট্রাফিকে আটকে এয়ারপোর্ট পৌঁছতে হয় দেরি, বিমান ধরার আগে মর্মান্তিক কাণ্ড! ৪৬ বছর বয়সী যাত্রী..)

    তুলা রাশি- তুলা রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন শক্তি নিয়ে আসবে। সঙ্গীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি নিজের থেকেই হ্রাস পাবে এবং যোগাযোগ আরও ভাল হবে। যারা সম্পর্কের মধ্যে আছেন তাঁদের আস্থা থাকবে এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে গুরুতর কথোপকথন সম্ভব। এই সময়টি সিঙ্গেলদের জন্য অত্যন্ত অনুকূল। কোনও সম্পর্ক স্থির হওয়ার বা কোনও বিশেষ ব্যক্তির জীবনে আসার লক্ষণ রয়েছে। প্রেম জীবনে রোমান্স, আকর্ষণ ও উষ্ণতা বাড়বে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও ভাল সম্প্রীতি থাকবে এবং পরিবারে সুখের পরিবেশ থাকবে।

    ধনু রাশি- এটি ধনু রাশির জন্য স্ব-বৃদ্ধি এবং সাফল্যের সময় কারণ আপনার নিজের রাশিতে তিনটি গ্রহ একযোগে সক্রিয় থাকবে। এই কাকতালীয়তা আপনার শক্তি, আত্মবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বাড়িয়ে তুলবে। আপনি যদি নতুন চাকরি শুরু করতে চান, তাহলে এটাই সঠিক সময়। চাকুরীজীবীরা নতুন দায়িত্ব, পদোন্নতি বা নতুন প্রকল্পের সুযোগ পাবেন। এই সময়টি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন সম্প্রসারণ, অংশীদারিত্ব এবং মুনাফার দরজা খুলছে। আপনি বিদেশ ভ্রমণ, কোর্স বা উচ্চশিক্ষা সম্পর্কিত সুযোগও পেতে পারেন। সামগ্রিকভাবে, ২০২৫ এর শেষের দিকে এবং ২০২৬ এর শুরুতে আপনার জন্য বিশেষ সাফল্য বয়ে আনবে।

    কুম্ভ রাশি- কুম্ভের মানুষের জন্য, সূর্য-শুক্র-বুধের এই ট্রানজিট কর্মক্ষেত্রে একটি বড় ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। টিমওয়ার্ক শক্তিশালী হবে, লোকেরা আপনার ধারণাগুলি শুনবে এবং সম্মান করবে। একটি বড় প্রকল্পের দায়িত্ব আপনার হাতে আসতে পারে। নেতৃত্বের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং লোকেরা আপনার দিকনির্দেশনায় বিশ্বাস করবে। যারা দীর্ঘদিন ধরে ক্যারিয়ারের স্থিতিশীলতা চেয়েছিলেন তারা এখন ভাল অগ্রগতি দেখতে পাবেন। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন লোকের সাথে দেখা উপকারী প্রমাণিত হবে। যাঁরা ব্যবসা করছেন তাঁদের জন্য নতুন চুক্তি ও নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ তৈরি হবে।

    ( ডিসক্লেইমার: আমরা দাবি করি না যে এই নিবন্ধে থাকা তথ্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সঠিক। আরও বিশদ এবং আরও তথ্যের জন্য, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে ভুলবেন না।)

