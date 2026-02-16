ফেব্রুয়ারিতেই তৈরি হচ্ছে শুক্রাদিত্য রাজযোগ! ৩ রাশির কষ্ট অবশেষে শেষের মুখে

ফেব্রুয়ারিতেই তৈরি হচ্ছে শুক্রাদিত্য রাজযোগ! ৩ রাশির কষ্ট অবশেষে শেষের মুখে
খন দুটি শুভ গ্রহ একই রাশিতে অবস্থান করে, তখন বিশেষ কিছু রাজযোগের সৃষ্টি হয়। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সূর্য ও শুক্রের এই মিলন কুম্ভ রাশিতে ঘটায় তৈরি হয়েছে 'শুক্রাদিত্য রাজযোগ'।
এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে গ্রহমন্ডলে এক বিরল ও অত্যন্ত শক্তিশালী যোগ তৈরি হয়েছে। গ্রহরাজ সূর্য এবং সুখ-সমৃদ্ধির কারক গ্রহ শুক্র বর্তমানে কুম্ভ রাশিতে একত্রে অবস্থান করছে। এই দুই প্রভাবশালী গ্রহের মিলনে গঠিত হয়েছে 'শুক্রাদিত্য রাজযোগ'।
জ্যোতিষশাস্ত্রে এই রাজযোগকে অত্যন্ত শুভ বলে গণ্য করা হয়। এর প্রভাবে বিশেষ কিছু রাশির জাতক-জাতিকাদের জীবনে অর্থ, প্রতিপত্তি এবং রাজকীয় সুখ লাভের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই রাজযোগের প্রভাব এবং লাভবান রাশিগুলো কারা, জেনে নিন।
সূর্য হলো তেজ, মান-সম্মান এবং সরকারি প্রতিপত্তির প্রতীক। অন্যদিকে, শুক্র হলো প্রেম, বিলাসিতা এবং আর্থিক সচ্ছলতার কারক। যখন সূর্যের শক্তির সাথে শুক্রের মাধুর্য যুক্ত হয়, তখন জাতক কেবল প্রচুর অর্থই লাভ করেন না, বরং সমাজে তাঁর এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। কুম্ভ রাশিতে এই রাজযোগের বিশেষ প্রভাব ৩টি রাশির ভাগ্যে অভাবনীয় পরিবর্তন আনতে চলেছে।
১. মেষ রাশি (Aries): আয়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচন
- মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই রাজযোগ একাদশ ভাবে (লাভ ও আয়ের স্থান) গঠিত হয়েছে। এর ফলে আপনার দীর্ঘদিনের আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।
- যারা ব্যবসা করছেন, তারা বড় কোনো অর্ডার বা ডিল পেতে পারেন।
- চাকরিতে পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।
- শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ থেকে লাভের মুখ দেখার সময় এটিই। পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে অর্থ প্রাপ্তির যোগও দেখা যাচ্ছে।
২. বৃষ রাশি (Taurus): কেরিয়ারে আকাশছোঁয়া সাফল্য
- বৃষ রাশির জাতকদের জন্য দশম ভাবে (কর্মের স্থান) সূর্য ও শুক্রের এই মিলন ঘটছে। যেহেতু শুক্র আপনার রাশির অধিপতি, তাই এই রাজযোগ আপনার জন্য আশীর্বাদস্বরূপ।
- কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মুগ্ধ করবে।
- যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন বা সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছেন, তাদের জন্য সুসংবাদ আসার সময় এটি।
- সমাজে আপনার নাম-ডাক বাড়বে এবং বিলাসদ্রব্য কেনার যোগ তৈরি হবে।
৩. কুম্ভ রাশি (Aquarius): ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সম্পদ লাভ
- যেহেতু এই শুক্রাদিত্য রাজযোগ আপনার নিজের রাশিতেই (লগ্ন ভাবে) তৈরি হয়েছে, তাই আপনি এর পূর্ণ সুফল ভোগ করবেন।
- আপনার আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যাবে, যা আপনার থমকে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে।
- দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য বাড়বে এবং জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে লাভবান হবেন।
- এই সময় আপনি যদি কোনো নতুন উদ্যোগ বা ব্যবসা শুরু করতে চান, তবে তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ। সূর্য আপনার ব্যক্তিত্বে তেজ আনবে এবং শুক্র আপনার জীবনে অর্থের জোগান দেবে।
শুক্রাদিত্য রাজযোগের নেতিবাচক প্রভাব কাটানোর উপায়
যদিও এই যোগটি অত্যন্ত শুভ, তবুও যাদের কুণ্ডলীতে সূর্য বা শুক্র নিচস্থ বা দুর্বল অবস্থায় আছে, তারা এই রাজযোগের পূর্ণ ফল নাও পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে কিছু সাধারণ প্রতিকার করা যেতে পারে:
- সূর্য পূজা: প্রতিদিন সকালে স্নান করে সূর্যদেবকে তামার পাত্রে জল ও লাল চন্দন দিয়ে অর্ঘ্য প্রদান করুন।
- শুক্রের প্রতিকার: শুক্রবার সাদা রঙের মিষ্টি বা খাদ্য সামগ্রী অভাবী মানুষকে দান করুন। এতে শুক্রের কৃপা বৃদ্ধি পায়।