Best Husbands' Zodiacs: এই রাশির পুরুষরাই নাকি সেরা স্বামী, স্ত্রীকে আগলে রাখেন! আর কী কী গুণের কথা বলছে জ্যোতিষশাস্ত্র
দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং ভালোবাসা অত্যন্ত জরুরি। তবে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র বলছে, জন্মগতভাবে কিছু রাশির পুরুষদের মধ্যে এমন কিছু গুণ থাকে যা তাদের আদর্শ জীবনসঙ্গী বা 'সেরা স্বামী' হিসেবে গড়ে তোলে। ২০২৬ সালের রাশিফল এবং গ্রহের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে জ্যোতিষীরা এমন ৪টি রাশির কথা জানিয়েছেন, যারা তাদের স্ত্রীকে রানীর মতো আগলে রাখেন।
আপনার সঙ্গী কি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত? দেখে নিন এই ৪টি রাশির বৈশিষ্ট্য:
১. বৃষ রাশি (Taurus): বিশ্বস্ততা ও স্থায়িত্বের প্রতীক
বৃষ রাশির অধিপতি হলো শুক্র, যা প্রেম ও বিলাসিতার কারক। এই রাশির স্বামীরা অত্যন্ত ধৈর্যশীল এবং বিশ্বস্ত হন। তারা তাদের জীবনসঙ্গীর প্রতি চূড়ান্তভাবে নিবেদিত থাকেন। বৃষ রাশির পুরুষরা ঘরোয়া পরিবেশ ভালোবাসেন এবং পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে পিছপা হন না। ২০২৬ সালে শুক্রের অনুকূল অবস্থানের কারণে এই রাশির স্বামীরা তাঁদের সঙ্গীকে আর্থিক ও মানসিকভাবে আরও বেশি সুরক্ষা প্রদান করবেন।
২. কর্কট রাশি (Cancer): আবেগী ও যত্নশীল
চন্দ্রের রাশি হওয়ার কারণে কর্কট রাশির পুরুষরা অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং দয়ালু প্রকৃতির হন। পরিবারের প্রতি এদের টান থাকে আকাশচুম্বী। একজন কর্কট রাশির স্বামী সবসময় চেষ্টা করেন তাঁর স্ত্রী যেন মানসিকভাবে সুখী থাকেন। স্ত্রীর ছোটখাটো প্রয়োজনের দিকেও এদের কড়া নজর থাকে। ২০২৬ সালে এই রাশির জাতকদের মধ্যে রোমান্টিকতা আরও বাড়বে, যা দাম্পত্য সম্পর্ককে মধুর করে তুলবে।
৩. তুলা রাশি (Libra): সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখতে দক্ষ
তুলা রাশির পুরুষরা যেকোনো বিবাদ এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। তারা সম্পর্কের মধ্যে শান্তি ও ভারসাম্য বজায় রাখতে ওস্তাদ। এই রাশির স্বামীরা খুব ভালো শ্রোতা হন এবং স্ত্রীর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। ২০২৬ সালের গ্রহ বিন্যাস বলছে, তুলা রাশির পুরুষরা এই বছর তাঁদের সঙ্গীর স্বপ্ন পূরণে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। এরা যেমন রোমান্টিক, তেমনই সুরুচিপূর্ণ।
৪. ধনু রাশি (Sagittarius): বন্ধুবৎসল ও উৎসাহদাতা
ধনু রাশির পুরুষরা কেবল স্বামী নন, বরং স্ত্রীর খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন। এরা খুব ইতিবাচক মানসিকতার মানুষ হন। স্ত্রীর ক্যারিয়ার বা ব্যক্তিগত শখ পূরণে এরা সবসময় উৎসাহ দেন। ধনু রাশির স্বামীরা সম্পর্কে একঘেয়েমি আসতে দেন না। ২০২৬ সালে বৃহস্পতির কৃপায় এই রাশির স্বামীরা তাঁদের পরিবারের সাথে বিদেশ ভ্রমণ বা কোনো বড় আনন্দদায়ক ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন।
জ্যোতিষ টিপস: সুখী দাম্পত্যের গোপন চাবিকাঠি
জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, কোনো রাশির স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, তবে সেই পরিবারে লক্ষ্মীর বাস হয়। ২০২৬ সালে দাম্পত্য কলহ এড়াতে শুক্রবার করে মা লক্ষ্মীর পূজা এবং একে অপরকে সুগন্ধি উপহার দেওয়া অত্যন্ত শুভ ফলদায়ক হতে পারে।