    Published on: Feb 15, 2026 9:02 AM IST
    By Suman Roy
    সনাতন ধর্মে মহাদেব বা শিবের আরাধনা বেলপাতা ছাড়া অসম্পূর্ণ। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, শিবলিঙ্গে একটি বেলপাতা অর্পণ করলে যা পুণ্য হয়, তা অন্য কোনো বহুমূল্য উপহারেও সম্ভব নয়। বিশেষ করে মহাশিবরাত্রির পুণ্য তিথিতে এই পাতার গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। বেলপাতার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য, পুজোর নিয়ম এবং এর জ্যোতিষশাস্ত্রীয় প্রভাব জেনে নিন।

    সনাতন ধর্মে বেলপাতাকে কেন এত পবিত্র বলে মনে করা হয়? জেনে নিন এর পৌরাণিক কাহিনি
    সনাতন ধর্মে বেলপাতাকে কেন এত পবিত্র বলে মনে করা হয়? জেনে নিন এর পৌরাণিক কাহিনি

    বেলপাতার পবিত্রতা: পৌরাণিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট

    পুরাণ অনুসারে, বেলপাতার উৎপত্তি দেবী পার্বতীর ঘাম থেকে। 'স্কন্দ পুরাণ' অনুযায়ী, একবার দেবী পার্বতীর ললাট থেকে ঘাম মন্দার পর্বতে পড়েছিল এবং সেখান থেকেই বেলগাছের জন্ম। এই গাছের প্রতিটি অংশে দেবীর বিভিন্ন রূপের বাস। তাই মহাদেব এই বৃক্ষ এবং এর পাতাকে অত্যন্ত প্রিয় বলে গ্রহণ করেছেন।

    বেলপাতার তিনটি ফলক বা পাতা সাধারণত একত্রে থাকে, যাকে 'ত্রিদল' বলা হয়। এই ত্রিদলের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য গভীর:

    • এটি সৃষ্টির তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম-এর প্রতীক।
    • এটি মহাদেবের তিনটি চোখ বা তাঁর অস্ত্র ত্রিশূলের প্রতীক।
    • আবার এটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তির সংহতিকেও নির্দেশ করে।

    মহাশিবরাত্রিতে বেলপাতার ব্যবহার ও নিয়ম

    মহাশিবরাত্রির (Mahashivratri 2026) চার প্রহরের পুজোয় বেলপাতা অপরিহার্য। তবে মহাদেবকে এই পাতা অর্পণের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে, যা পালন করলে পূর্ণ ফল পাওয়া যায়:

    ১. অখণ্ড পাতা: পুজোর জন্য ব্যবহৃত বেলপাতাটি যেন ছেঁড়া বা ফুটো না হয়। তিনটি পাতা যেন একটি ডাঁটার সাথে যুক্ত থাকে।

    ২. উল্টো করে অর্পণ: শিবলিঙ্গে বেলপাতা অর্পণের সময় পাতার মসৃণ বা পিচ্ছিল অংশটি (Front side) লিঙ্গের দিকে রাখতে হয়।

    ৩. চন্দন লেপন: বেলপাতার মাঝখানের পাতায় সাদা চন্দন দিয়ে 'ওঁ' বা রাম নাম লিখে অর্পণ করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়।

    ৪. সংগ্রহের নিয়ম: শিবরাত্রির দিন বেলপাতা না পাড়তে পারার বিধি আছে। তাই ভক্তরা সাধারণত একদিন আগেই পাতা সংগ্রহ করে রাখেন। শাস্ত্র মতে, বেলপাতা কখনও বাসি হয় না; এটি ধুয়ে বারবার ব্যবহার করা যায়।

    বেলপাতার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য

    ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানে বেলপাতাকে এক 'মহৌষধি' ও 'গ্রহদোষ নাশক' হিসেবে দেখা হয়।

    • গ্রহদোষ মুক্তি: জ্যোতিষ মতে, বেলগাছ বা বিল্ববৃক্ষ হলো চন্দ্র ও বুধ গ্রহের কারক। যাদের জন্মকুণ্ডলীতে এই দুই গ্রহ দুর্বল, তারা শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গে বেলপাতা অর্পণ করলে মানসিক শান্তি লাভ করেন এবং বুদ্ধির বিকাশ ঘটে। এছাড়া বাড়িতে বেলগাছ থাকলে তা বাস্তুদোষ দূর করে এবং নেতিবাচক শক্তি প্রবেশে বাধা দেয়।
    • আয়ুর্বেদিক গুণ: বৈজ্ঞানিকভাবে বেলপাতা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদানে সমৃদ্ধ। এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং পেটের রোগ সারাতে সাহায্য করে।
    • দার্শনিক বার্তা: বেলপাতা আমাদের শেখায় যে, যা কিছু সাধারণ এবং সহজলভ্য, তার মধ্যেই ঈশ্বরের বাস। আড়ম্বরপূর্ণ পুজোর চেয়ে একটি ভক্তিভরে দেওয়া বেলপাতাই ভোলেনাথকে তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট।

    বেলপাতা কেবল একটি সাধারণ পাতা নয়, এটি ত্যাগের ও সমর্পণের প্রতীক। মহাশিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গে এই পাতা অর্পণ করার অর্থ হলো নিজের কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিন রিপুকে মহাদেবের চরণে সঁপে দেওয়া। বিশ্বাসের সাথে সঠিক নিয়মে বেলপাতা অর্পণ করলে ভক্তের অকালমৃত্যুর ভয় দূর হয় এবং মোক্ষ লাভ হয়।

